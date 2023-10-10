"Ущерб наносят огромнейший" - Чиновники рассказали, зачем хотят чипировать всех домашних котов и собак в Беларуси

Опубликовано: 10.10.2023 12:03 , Обновлено: 10.10.2023

Чиновники в эфире белорусского телевидения попытались объяснить, зачем в Беларуси предложили ввести обязательное и чипирование всех домашних собак и кошек. Оказалось, заинтересованы в этом не только Министерство ЖКХ, которое сейчас отвечает за регистрацию домашних питомцев, но и Минприроды и Минлесхоз.

Так, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез в эфире гостелеканала СТВ заявил, что безнадзорные животные – это “огромная проблема”, как для охотничьих угодий в частности, так и для дикой природы в целом.

“Кошки, собаки ущерб наносят огромнейший”, - заявил он и выразил мнение о том, что чипирование позволит частично решить проблему.

В частности, по чипу можно будет отследить, откуда взялось отловленное на улице животное и, как отметил Козорез , “потом человека спросить” и призвать к ответственности.

В свою очередь Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды, рассказала, что её ведомство также входит в состав рабочей группы по законопроекту “Об ответственном обращении с животными”, который в настоящее время вынесен на рассмотрение Палаты представителей.

По её словам, чипирование домашних животных важно, в первую очередь, для облегчения процедуры его идентификации. В дальнейшем это, по мнению Железновой, должно упростить процесс перевозки домашних питомцев через границу.

Напомним, согласно законопроекту “Об ответственном обращении с животными”, предлагается оставить добровольным чипирование тех питомцев, которые были официально зарегистрированы в установленном законом порядке до принятия нового закона. А вот для тех, кто своего кота или собаку ранее не зарегистрировал, предлагается сделать чипирование обязательным.

Депутаты предложили чипировать всех домашних белорусских котов и собак. Зачем?