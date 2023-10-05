Депутаты предложили чипировать всех домашних белорусских котов и собак. Зачем?

Опубликовано: 05.10.2023 08:26 , Обновлено: 05.10.2023

Депутат Палаты представителей Мария Василевич внесла на рассмотрение белорусского парламента законопроект "Об ответственном обращении с животными". В числе прочего авторы законопроекта предложили обязать белорусов поголовно чипировать всех домашних собак и кошек.

В документе, вынесенном на обсуждение Палатой представителей, предлагается оставить добровольным чипирование тех питомцев, которые были официально зарегистрированы в установленном законом порядке до принятия нового закона. А вот для тех, кто своего кота или собаку ранее не зарегистрировал, предлагается сделать чипирование обязательным.

[info_b]Чипирование животного – введение под кожу животного с помощью специального устройства микрочипа для дальнейшей идентификации животного. Как правило, подобные чипы содержат индивидуальный код, присваиваемый каждому питомцу, а тот, в свою очередь, вносят в специальную базу. По этой базе можно узнать основные сведения о самом животном (породе, возрасте, кличке) и о его владельце (адрес и контактный телефон). В некоторые базы данных также дополнительно вносят данные о вакцинации. [/info_b]

Как следует из текста законопроекта, выложенного в открытый доступ на Национальном интернет-портале, депутаты предлагают обязать белорусов чипировать животных в течение 14 дней со дня их приобретения, а в случае со щенками и котятами - в течение тех же 14 дней с момента достижения ими четырехмесячного возраста.

С помощью чипов, судя по всему, инициаторы данного законопроекта решили облегчить процедуру идентификации отловленных на улицах животных: в законопроекте прописано, что в случае поступления в пункт содержания животного с чипом его хозяина обязаны будут известить об этом в течение трёх рабочих дней.

В законопроекте прописаны и другие предложения по содержанию домашних животных, в частности, обязательная регистрация “собак, в том числе охотничьих, кошек, содержащихся в домашних условиях, а также диких животных, содержащихся в неволе”. Для них предлагается выдавать не только специальное удостоверение, но и жетон, который хозяевам предлагают в обязательном порядке прикреплять к ошейнику, когда они выводят питомца “за пределы места его постоянного нахождения”.