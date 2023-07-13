Совмин предложил разрешить раскрывать врачебную тайну в отношении некоторых белорусов. Но лишь одному госоргану

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Опубликовано: 13.07.2023 11:26 , Обновлено: 13.07.2023

Правительство Беларуси предложило позволить в некоторых случаях раскрывать врачебную тайну, но только одной организации.

Речь идет про органы опеки. Об этом рассказал Игорь Тавтын, член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике, сообщила БелТА.

Чиновник отметил, что в нашей стране продолжается работа над проектом закона «Об изменении законов по вопросам здравоохранения». В числе прочего, по его словам, совершенствуется регулирование вопросов обращения персональных данных пациентов.

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Органы опеки и попечительства хотят наделить правом получать информацию, которая является врачебной тайной, по причине осуществления контроля за деятельностью попечителей, а также опекунов совершеннолетних, которые были признаны судом недееспособными и ограниченно дееспособными.

“Сегодня такая информация передается в отношении только несовершеннолетних”, — отметил Игорь Тавтын.

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