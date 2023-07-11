Совмин изменил правила выдачи "семейного капитала". Кому придётся обращаться в спецкомиссию?

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Опубликовано: 11.07.2023 10:34 , Обновлено: 11.07.2023

Совет министров Беларуси скорректировал правила назначения и распоряжения семейным капиталом. С 11 июля 2023 года у властей появились дополнительные поводы для отказа в досрочном распоряжении семейным капиталом, а приобрести жильё за счёт этих средств многодетными семьям станет сложнее - перед покупкой жильё должна будет обследовать специальная комиссия.

Как следует из постановления Совмина от 6 июля, которое сегодня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, уже вступило в законную силу, отказать в досрочном распоряжении семейным капиталом местные власти теперь смогут, в числе прочего, по следующим причинам:

из-за ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей;

если ребенок признан “находящимся в социально опасном положении или нуждающимся в госзащите”;

если ребёнка отобрали у родителей по решению соответствующей комиссии.

Как поясняется в постановлении Совмина, местные органы власти в этих случаях могут отказать в предоставлении права на досрочное распоряжение семейным капиталом, если это “противоречит интересам ребенка (детей)”.

В случае принятия такого решения местные органы власти обязаны будут направить бумаги в “Беларусбанк”, который приостановит перечисление средств семейного капитала на счёт семьи. Возобновить начисления банк сможет также только после соответствующего решения местных органов власти.

Кому придётся обращаться в спецкомиссию для покупки жилья?

Что касается жилья, которое многодетные семьи имеют право приобрести за счёт досрочного использования средств семейного бюджета, то теперь его перед покупкой обязана будет проверять специальная комиссия. Как следует из постановления Совмина, в неё могут входить сотрудники МЧС, специалисты энергонадзора, газового надзора Минэнергетики совместно с представителями районных и городских исполкомов. Они будут проверять, пригодно ли покупаемое жильё для проживания детей. При этом провести проверку можно будет только с согласия самих собственников жилья.

В случае, если жилье, на которое претендует многодетная семья, будет признано не пригодным по санитарным и техническим требованиям, то им могут отказать в досрочном распоряжении семейным капиталом.

Сколько белорусы уже потратили на “семейный капитал”?

По данным Министерства труда и соцзащиты на 1 июля, для многодетных семей в Беларуси открыто почти 127,9 тыс. депозитных счета “Семейный капитал”. Из них:

82,6 тыс. счетов на 826 млн. долларов,

45,3 тыс. счетов на 1,1 млрд. рублей.

При этом на досрочное распоряжение семейным капиталом подали заявки более 72,6 тыс. семей. Деньги заявители планируют потратить на:

улучшение жилищных условий – 60,5 тыс. заявок;

медицинские услуги – 7,4 тыс. заявок;

образование – 4,7 тыс. заявок;

приобретение товаров для инвалидов – 5 заявок.

[info_b]Семейный капитал в Беларуси назначают многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка. С 1 января по 31 декабря 2023 года сумма семейного капитала, на которую могут рассчитывать многодетные семьи, составляет 29950 рублей.[/info_b]