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Совмин ввел предельные цены на ибупрофен и не только. Какие лекарства попали в список?

Совмин ввел предельные цены на ибупрофен и не только. Какие лекарства попали в список?
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Совет министров ввёл новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая ибупрофен, аспирин и нимесулид.

Постановление Совмина, которое предполагает корректировку предыдущих правительственных постановлений по вопросам госрегулирования цен на лекарства, 11 июля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В силу нововведения вступят 14 июля 2023 года.

С этого дня регистрировать предельные отпускные цены производители обязаны будут на следующие препараты:

  1. Амлодипин
  2. Амоксициллин + клавулановая кислота
    1. Аторвастатин
  4. Ацетилсалициловая кислота
  5. Бетагистин
  6. Бисопролол
  7. Валсартан
  8. Гепарин
  9. Донепезил
  10. Железа (III) гидроксид полимальтозат
  11. Зопиклон
  12. Ибупрофен
  13. Кандесартан
  14. Карбамазепин
  15. Карведилол
  16. Лактулоза
  17. Ламотриджин
  18. Латанопрост
  19. Леветирацетам
  20. Лефлуномид
  21. Лизиноприл
  22. Лозартан
  23. Лозартан + гидрохлоротиазид
  24. Мелоксикам
  25. Метопролол
  26. Метформин
  27. Моксонидин
  28. Молсидомин
  29. Нимесулид
  30. Ницерголин
  31. Омепразол
  32. Рамиприл
  33. Ривароксабан
  34. Розувастатин
  35. Спиронолактон
  36. Триметазидин
  37. Урсодеоксихолевая кислота

Точные дозировки и лекарственные формы, на которые будет распространяться требование обязательной регистрации предельных отпускных цен, указаны в постановлении Совмина.

В постановлении прописано, что лекарственные препараты, попавшие в перечень Совмина и оставшиеся в аптеках на 1 декабря 2023 года, могут быть реализованы по старым ценам до окончания срока их годности, если эти препараты:

  • прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в случаях, когда препараты по закону подлежат таможенному оформлению);
  • поступили на склад покупателя (если таможенному оформлению они не подлежат);
  • находятся в розничной продаже в аптечной сети.

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