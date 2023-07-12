Совмин ввел предельные цены на ибупрофен и не только. Какие лекарства попали в список?

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Опубликовано: 12.07.2023 08:27 , Обновлено: 12.07.2023

Совет министров ввёл новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая ибупрофен, аспирин и нимесулид.

Постановление Совмина, которое предполагает корректировку предыдущих правительственных постановлений по вопросам госрегулирования цен на лекарства, 11 июля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В силу нововведения вступят 14 июля 2023 года.

С этого дня регистрировать предельные отпускные цены производители обязаны будут на следующие препараты:

Амлодипин Амоксициллин + клавулановая кислота Аторвастатин Ацетилсалициловая кислота Бетагистин Бисопролол Валсартан Гепарин Донепезил Железа (III) гидроксид полимальтозат Зопиклон Ибупрофен Кандесартан Карбамазепин Карведилол Лактулоза Ламотриджин Латанопрост Леветирацетам Лефлуномид Лизиноприл Лозартан Лозартан + гидрохлоротиазид Мелоксикам Метопролол Метформин Моксонидин Молсидомин Нимесулид Ницерголин Омепразол Рамиприл Ривароксабан Розувастатин Спиронолактон Триметазидин Урсодеоксихолевая кислота

Точные дозировки и лекарственные формы, на которые будет распространяться требование обязательной регистрации предельных отпускных цен, указаны в постановлении Совмина.

В постановлении прописано, что лекарственные препараты, попавшие в перечень Совмина и оставшиеся в аптеках на 1 декабря 2023 года, могут быть реализованы по старым ценам до окончания срока их годности, если эти препараты:

прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в случаях, когда препараты по закону подлежат таможенному оформлению);

поступили на склад покупателя (если таможенному оформлению они не подлежат);

находятся в розничной продаже в аптечной сети.

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Напомним, весной этого года глава Комитета госконтроля Валерий Герасимов заявлял о подготовке проекта указа о введении референтных цен в Беларуси.