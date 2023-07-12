Совмин ввел предельные цены на ибупрофен и не только. Какие лекарства попали в список?
Совет министров ввёл новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая ибупрофен, аспирин и нимесулид.
Постановление Совмина, которое предполагает корректировку предыдущих правительственных постановлений по вопросам госрегулирования цен на лекарства, 11 июля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В силу нововведения вступят 14 июля 2023 года.
С этого дня регистрировать предельные отпускные цены производители обязаны будут на следующие препараты:
- Амлодипин
- Амоксициллин + клавулановая кислота
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- Аторвастатин
- Ацетилсалициловая кислота
- Бетагистин
- Бисопролол
- Валсартан
- Гепарин
- Донепезил
- Железа (III) гидроксид полимальтозат
- Зопиклон
- Ибупрофен
- Кандесартан
- Карбамазепин
- Карведилол
- Лактулоза
- Ламотриджин
- Латанопрост
- Леветирацетам
- Лефлуномид
- Лизиноприл
- Лозартан
- Лозартан + гидрохлоротиазид
- Мелоксикам
- Метопролол
- Метформин
- Моксонидин
- Молсидомин
- Нимесулид
- Ницерголин
- Омепразол
- Рамиприл
- Ривароксабан
- Розувастатин
- Спиронолактон
- Триметазидин
- Урсодеоксихолевая кислота
Точные дозировки и лекарственные формы, на которые будет распространяться требование обязательной регистрации предельных отпускных цен, указаны в постановлении Совмина.
В постановлении прописано, что лекарственные препараты, попавшие в перечень Совмина и оставшиеся в аптеках на 1 декабря 2023 года, могут быть реализованы по старым ценам до окончания срока их годности, если эти препараты:
- прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в случаях, когда препараты по закону подлежат таможенному оформлению);
- поступили на склад покупателя (если таможенному оформлению они не подлежат);
- находятся в розничной продаже в аптечной сети.
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