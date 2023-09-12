Совмин предложил обязать белорусов ставить все беспилотники на госучет

Опубликовано: 12.09.2023 10:45 , Обновлено: 12.09.2023

Совет министров Беларуси внёс на рассмотрение белорусских законодателей проект обновленного Воздушного кодекса. В числе предложений правительства оказалось и положение об обязательном государственном учете всех гражданских беспилотников, чего до сих пор в Беларуси не было. Что ещё предложил изменить Совмин?

Согласно законопроекту, который был внесён в базу данных Национального правового интернет-портала, в Беларуси предложили создать “базу данных государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов” (БПЛА). Запускать дроны без госучёта белорусам предложили запретить, однако, точные типы беспилотников, подлежащих учёту, в документе не прописаны. Вести такой учёт предложено “специально уполномоченному органу в области гражданской авиации”.

Между тем, в проекте Воздушного кодекса определение БПЛА изменили. В Совмине предложили понимать под этим термином “воздушное судно, предназначенное для выполнения полетов без экипажа на борту, управляемое оператором беспилотного летательного аппарата с пункта (пульта) управления, в том числе без его визуального контакта с данным воздушным судном, или в заданном автономном режиме, либо сочетанием указанных способов”.

В проекте Кодекса появился и совершенно новый термин - “гражданское беспилотное воздушное судно”. Под ним законодатели предложили понимать “воздушное судно без экипажа на борту, находящееся под управлением командира беспилотного воздушного судна, являющегося внешним пилотом, предназначенное для выполнения полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения”.

Напомним, с 4 июня в Беларуси вступили в силу новые правила использования беспилотников. В Авиационной инспекции Беларуси дали пояснения относительно такого, какие дроны подлежат регистрации и когда владельцев беспилотников могут привлечь к административной ответственности.

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А уже 1 августе Генеральная прокуратура Беларуси внесла представление директору Департамента по авиации из-за участившихся случаев нарушений правил пользования воздушным пространством. Генпрокуратура потребовала ужесточить требования к воздушным судам сверхлегкой авиации и беспилотным летательным аппаратам.

Генпрокуратура потребовала ужесточить контроль за использованием беспилотников. Какие штрафы грозят белорусам?