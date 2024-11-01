Совмин определил сроки, когда Новополоцк должны перевести на электробусы

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Опубликовано: 01.11.2024 10:35 , Обновлено: 01.11.2024

Совет министров Беларуси определил, когда к пилотному проекту по обеспечению городским электротранспортом присоединится Новополоцк. Это будет уже третий город страны, который переведут на электрический общественный транспорт.

Цели этого пилотного проекта заявлены следующие:

поэтапное наращивание использования электрической энергии в пассажирских перевозках,

снижение уровня загрязнения воздуха в городах,

оздоровление городской среды.

Точные сроки реализации пилотного проекта в Новополоцке прописали в постановлении Совмина №795 от 29 октября 2024 года, текст которого опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 1 ноября.

Для того, чтобы городской электрический транспорт мог полноценно работать, в рамках этого проекта в Новополоцке планируют установить три зарядные станции суммарной электрической мощностью до 2880 кВт.

За реализацию проекта будут отвечать Витебский облисполком на ряду с Министерством энергетики, Министерством промышленности и Министерством транспорта и коммуникаций.

Исполком совместно с Минпромом обязаны отчитаться перед Минтрансом о ходе пилотного проекта до 20 января 2025 года и 20 января 2026 года. Минтранс, в свою очередь, обязан отчитаться Совмину о выполнении проекта до 15 февраля 2026 года , а также представить правительству свои рекомендации относительно того, какой город страны станет следующим участником проекта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первыми городами, жители которых пересели с обычных автобусов на электрические, стали Жодино и Шклов.

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В целом в Министерстве энергетики Беларуси отметили резкий рост количества электрического транспорта. За прошлый год, согласно статистике ведомства, число электромобилей в стране выросло практически в два раза, что потребовало и расширение сети заправок для этого вида транспорта. Заместитель министра энергетики Денис Мороз рассказал, когда в стране останутся только супербыстрые электрозаправки.

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