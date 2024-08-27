В Минэнерго назвали год, когда в Беларуси останутся только супербыстрые электрозаправки

Опубликовано: 27.08.2024 08:06 , Обновлено: 27.08.2024

В Министерстве энергетики Беларуси отметили резкий рост количества электрического транспорта. За прошлый год, согласно статистике ведомства, число электромобилей в стране выросло практически в два раза, что потребовало и расширение сети заправок для этого вида транспорта. Заместитель министра энергетики Денис Мороз рассказал, когда в стране останутся только супербыстрые электрозаправки.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Мороз заявил, что на данный момент число электромобилей в стране уже приближается к 15 тысячам, и эта цифра неуклонно растёт. Ещё весной замминистра давал прогноз, что к 2030 году она будет в 20 раз больше - 300 тыс. авто. По словам Мороза, этому способствуют в том числе “стимулирующие меры”, предпринимаемые государством.

Помимо расширения использования частного электротранспорта, в этом же направлении движется и общественный транспорт. Так в двух белорусских городах -Жодино и Шклове - весь общественный транспорт уже перевели на электричество.

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В связи с этим растёт необходимость развития сети электрозаправок. По словам Мороза, сейчас их в Беларуси насчитывается 720 единиц, а в ближайшие три года белорусский оператор Malanka планирует открыть ещё как минимум 200-250 станций по всей стране. При этом, по данным ведомства, уже в 2026 году в Беларуси будут действовать только супербыстрые электрозаправки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с апреля стоимость на услуги подзарядки электромобилей в сети ЭЗС Malanka выросла: для быстрой зарядки - на 0,07 рубля до 0,56 руб/кВт·ч, для медленной — на 0,03 рубля до 0,43 руб/кВт·ч.

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