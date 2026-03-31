Совмин назначил республиканский субботник на длинные выходные в апреле

Опубликовано: 31.03.2026 16:49 , Обновлено: 31.03.2026

Премьер Беларуси Александр Турчин подписал постановление о проведении республиканского субботника в Беларуси 18 апреля. Этот день должен был стать первым в череде сразу 4 длинных выходных.

В правительстве пообещали, что денежные средства, заработанные от проведения весеннего субботника, пойдут на создание экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Напомним, что ранее согласно графику рабочих, выходных и переносов, также утвержденному Совмином, жители Беларуси в апреле могли рассчитывать на очень длинные выходные (4 дня подряд).

Благодаря Радунице, которая в этом году выпадает на 21 апреля (вторник), белорусам полагалось сразу 4 дня выходных подряд: с 18 по 21 апреля включительно (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).

Тем не менее традиционно субботники в Беларуси, даже республиканские, носят добровольный характер, а это значит, что те, у кого на большие выходные были планы, которые не перенести, могут заняться ими.

Белорусам в апреле предстоят четырехдневные выходные и сокращённые рабочие дни

Кого не пустят на субботник

Кстати, не все желающие смогут попасть на добровольный рабочий день. Минтруда каждый раз предупреждает, что допущены будут не все белорусы.

Так, на субботник не попадут работники, которые плохо себя чувствуют из-за простуды или другого заболевания. Также не пустят на добровольный труд в выходной тех, кто употребит алкоголь или наркотики.

Минтруда объявило, кого из белорусов не допустят на Республиканский субботник

Так что всем желающим нужно будет заранее подготовиться и отказаться накануне Республиканского субботника от одурманивающих средств, плюс постараться не простудиться или не заболеть как-то ещё.

В последнее время в Беларуси субботники стали объявлять все чаще. Это делают не только центральные, но и местные власти, службы ЖКХ и МинЖКХ. Как правило таким образом чиновники просят о помощи в неведении порядка из-за погодных условий (например, снегопады этой зимой). Также этой весной белорусов уже звали на уборки после зимы.

А в 2025 году впервые прошло сразу два Республиканских субботника, в ходе которых дневные зарплаты белорусов были перечислены на заявленные Совмином цели.