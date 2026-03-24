Белорусам в апреле предстоят четырехдневные выходные и сокращённые рабочие дни

Опубликовано: 24.03.2026 11:57 , Обновлено: 24.03.2026

Жители Беларуси в апреле могут рассчитывать на очень длинные выходные (4 дня подряд) плюс два сокращённых предпраздничных дня. Это следует из опубликованных данных Министерства труда и социальной защиты.

Согласно информации ведомства, благодаря Радунице, которая в этом году выпадает на 21 апреля (вторник), белорусам предоставят сразу 4 дня выходных подряд: с 18 по 21 апреля включительно (суббота, воскресенье, понедельник и вторник). При этом в соответствии с постановлением Совмина №397 будет перенос рабочего дня. Так что больше выходные придется отработать.

Сразу 7 рабочих дней будут сокращёнными. В Минтруда дали пояснение

Речь в данном случае идет о понедельнике 20 апреля. Вместо него рабочим днем назначена суббота 25 апреля. Впрочем, организации и компании с учетом специфики производства могут перенести этот рабочий день по своему выбору и на другую субботу.

Впрочем, белорусам не очень повезло в 2026 году с двумя религиозными праздниками — католическая и православная Пасха приходятся на воскресенья (5 и 12 апреля соответственно). Так как оба дня уже являются выходными, они не влекут за собой дополнительных переносов рабочих дней: сокращённых рабочих пятниц перед Пасхой также не будет.

Но сокращённые рабочие дни в апреле всё же будут, целых два: