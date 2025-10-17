Минтруда объявило, кого из белорусов не допустят на Республиканский субботник
Министерство труда сообщило, что не все белорусы смогут принять участие в Республиканском субботнике. Допустят только тех, кто соответствует критериям.
Так, на субботник не попадут работники, которые плохо себя чувствуют из-за простуды или другого заболевания.
Также не пустят на добровольный труд в выходной тех, кто употребит алкоголь или наркотики.
Не допустят и тех, у кого нет соответствующей подготовки для работ с повышенной опасностью, а также тех, у кого не будет средств индивидуальной защиты.
Кроме того, организаторы субботника обязаны:
- Провести инструктаж по охране труда.
- Обязательно поинтересоваться самочувствием участников.
- Запретить женщинам поднимать тяжести весом более 7 кг.
- Следить, чтобы тракторы не травмировали участников добровольного труда в выходной.
Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси, как и планировалось, объявило 25 октября Республиканским субботником. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Александр Турчин.