Минтруда объявило, кого из белорусов не допустят на Республиканский субботник

Опубликовано: 17.10.2025 10:56 , Обновлено: 17.10.2025

Министерство труда сообщило, что не все белорусы смогут принять участие в Республиканском субботнике. Допустят только тех, кто соответствует критериям.

Так, на субботник не попадут работники, которые плохо себя чувствуют из-за простуды или другого заболевания.

Также не пустят на добровольный труд в выходной тех, кто употребит алкоголь или наркотики.

Не допустят и тех, у кого нет соответствующей подготовки для работ с повышенной опасностью, а также тех, у кого не будет средств индивидуальной защиты.

Кроме того, организаторы субботника обязаны:

Провести инструктаж по охране труда. Обязательно поинтересоваться самочувствием участников. Запретить женщинам поднимать тяжести весом более 7 кг. Следить, чтобы тракторы не травмировали участников добровольного труда в выходной.

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси, как и планировалось, объявило 25 октября Республиканским субботником. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Александр Турчин.

Совмин объявил в Беларуси Республиканский субботник