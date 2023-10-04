Сотрудники МЧС устроили осенние рейды по домам и квартирам белорусов. Что проверяют?

Опубликовано: 04.10.2023 16:28 , Обновлено: 04.10.2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси рассказали о рейдовых мероприятиях, которые организовали этой осенью в различных регионах страны. Сотрудники МЧС не только проводят "сезонные" профилактические беседы, но и заходят в дома и квартиры белорусов с проверками. Узнали, на что обращают внимание и за что могут выписать предписание.

Так, в Гомельской области сотрудники МЧС устроили рейдовые мероприятия по предотвращению осенних палов, которые нередко устраивают жители сельской местности, чтобы избавиться от высохших сорняков, картофельной ботвы, опавших листьев и прочей растительности на своих полях и приусадебных участках.

“Любая неосторожность с огнем в этот период приводит к уничтожению лесов, жилых домов, хозяйственных строений, а порой и к гибели людей”, - подчеркнули в МЧС.

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Помимо профилактических бесед о правилах безопасного разведения костров и сжигания мусора на участке спасатели рассказали сельским жителям и об ответственности за выжигание сухой растительности и разведение костров в запрещённых местах и раздавали им обучающие наглядно-изобразительные материалы по противопожарной тематике.

Тем временем их коллеги из Брестской области отчитались о проверке автономных пожарных извещателей и печного отопления, а также каминов, в том числе в новых домах. На особый контроль в преддверии отопительного сезона спасатели взяли жилье пожилых людей и одиноких инвалидов, особенно, в сельской местности.

“Проверялось наличие и исправность автономных пожарных извещателей, гражданам у которых не было прибора, рекомендовали его приобрести и установить. С жильцами проведены беседы по правилам пожарной безопасности и вручена н6аглядная обучающая продукция”, - рассказали в областном МЧС.

В ведомстве также отметили, что в случаях, когда в ходе проверки сотрудники МЧС выявляют какие-либо нарушения, например, неисправную плиту или трещины в печи, или отсутствующий автономный пожарный извещатель, всё это фиксируется. Через какое-то время они могут вернуться с повторной проверкой, чтобы убедиться в том, что все замечания и предписания были выполнены.

Ранее Телеграф рассказывал, что с рейдами по домам белорусов могут прийти не только сотрудники МЧС или милиция, но и сотрудники ЖКХ.

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