«Солнце будет очень стараться» - Синоптики спрогнозировали в Беларуси суточные амплитуды от -22°С до +9°С

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Опубликовано: 22.02.2025 16:49 , Обновлено: 22.02.2025

Весна, не только календарная, но и температурная, уже совсем рядом, обнадёжили 22 февраля белорусов синоптики. Но, предупредили специалисты, до по-настоящему весеннего солнышка придётся пережить несколько во-февральски морозных ночей. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие дни нас ждут экстремальные суточные амплитуды - от ночных -22°С до дневных максимумов +9°С. Узнали, когда же и ночные температуры начнут заметно расти, приближая к нам весну.

Авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб” пообещали белорусам солнечную погоду на праздничное воскресенье, 23 февраля. Однако, поскольку в этот день уменьшится облачность и будет много солнца, ночные температуры заметно понизятся - до -7..-14°С (по востоку местами до -15..-18°С).

“Ну, а днём солнце будет очень стараться. Температура повысится до +2..-3°С, по юго-западу до +4..+5°С. Ветер южный, слабый, по западу умеренный”, - озвучили свой прогноз специалисты.









“Ну, а далее станет интереснее”, - рассказали специалисты, предупредив о приближении антициклона из Сибири.

Из-за него в понедельник, 24 февраля, ночные минимум опустятся ещё ниже - в среднем до -10..-17°С (по западу - до -5..-10°С, а по востоку местами до -20°С и даже -22°С, исходя из данных канадской модели прогнозирования GEM).

“Зато днём температура из-за почти весеннего солнца взлетит до -1..+5°С, а по юго-западу до +8..+9⁰С! Суточные амплитуды нас, конечно, впечатлят”, - заявили специалисты.

По их расчётам, морозные ночи сохранятся ещё и во вторник, 25 февраля, а затем, по их словам, “температуры начнут расти”, приближая настоящую весну.

Между тем, в оперативном прогнозе Белгидромета, рассчитанного на три дня, двадцатиградусные морозы уже не фигурируют, хотя и их прогноз не сильно отстаёт по ночным минимумам и также говорит от значительных суточных амплитудах:

23 февраля: малооблачно, без осадков, ночью от -6°С по западу до -18°С по востоку, днём в диапазоне от -3°С до +3°С, по юго-западу до +5°С;

24 февраля; переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью от -5°С по западу до -14°С по востоку (местами до -18°С), днём в диапазоне от -3°С до +3°С, по западу до +6°С;

25 февраля: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью от -3°С по западу до -13°С по востоку (местами до -17°С); днём в диапазоне от -2°С до +4°С, по западу до +7°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Белгидромета уже дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?