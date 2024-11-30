"Солнца не увидим" — Синоптики спрогнозировали в Беларуси "теплое начало зимы". Когда ждать до +6°С?

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Опубликовано: 30.11.2024 12:49 , Обновлено: 30.11.2024

Какой будет начало зимы в Беларуси? По предварительной информации синоптиков, прогноз для тех, кто ждал сугробов и морозов, неутешительный. Какие температуры ждать в первых числах декабря?

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб”, долгосрочная модель CFSv2 (Climate Forecast System) от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) спрогнозировала “теплое начало зимы” в нашей стране.

“Среднемесячная температура воздуха в декабре может оказаться выше нормы на 1,5-2,5 градуса, с большей положительной аномалией на севере республики”, — отметили специалисты.

Кроме того отметили, что “количество осадков будет в пределах нормы в основном на северо-западе, тогда как на юго-востоке страны может выпасть на ~10 мм меньше обычного”.

Тем временем в тематическом телеграм-канале @nadvorie, синоптики заявили, что Беларусь до 3 декабря “будет находиться под защитой антициклона «В» с центром над Украиной”.

“Антициклон сформировался в теплом влажном воздухе, поэтому несмотря на высокое, 1037 гПа, атмосферное давление в его центре, солнца скорее всего мы не увидим, однако и не должно быть ночных морозов”, — подчеркнули эксперты.

Прогноз погоды на 1-3 декабря в Беларуси от Белгидромета

Тем временем метеорологи Белгидромета объявили, что в первый день зимы “ожидается преобладание облачной погоды”, преимущественно без осадков.

Ветер подует юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С.

На понедельник 2 декабря синоптики спрогнозировали “облачную с прояснениями погоду”, местами с небольшим дождем. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью должна составить -4..+2°С, днем 0..+6°С.

3 декабря — также облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории Беларуси должен пройти дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что согласно расчётам тематического телеграм-канала о погоде @nadvorie, зимние холода в Беларусь придут через неделю — с 4 декабря, после прохождения нынешнего холодного фронта.

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