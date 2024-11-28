"Будем ждать морозцы" - Синоптики предупредили белорусов о норвежском антициклоне. Когда до-15°С?

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Опубликовано: 28.11.2024 11:12 , Обновлено: 28.11.2024

Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта, который, судя по всему, принесёт с собой настоящую зиму с двухзначными минусовыми значениями. Посмотрели, когда именно холодный антициклон сместится на Беларусь с территории Норвегии и какой будет погода в ближайшие выходные.

Согласно расчётам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, зимние холода в Беларусь придут через неделю - с 4 декабря, после прохождения нынешнего холодного фронта.

“Примерно со стороны Норвегии сместится мощный антициклон “В” с давлением в центре 1047 гПа. Будем ждать морозцы под утро -10..-15°С ”, - рассказали специалисты, сделав оговорку, что предварительные расчёты могут быть не точными и “может всё поменяется”.

Пока, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, столь суровых морозов белорусам можно не опасаться. Как минимум в эти выходные ещё будет относительно “мягкие” погодные условия.

Так, в пятницу, 29 ноября , ночью температура даже в самых холодных регионах ночью не будет опускаться ниже -2°С, а днём поднимется до -1°С по северо-востоку и +7°С по юго-западу Беларуси.

Снега (мокрого, с дождём) в пятницу можно ожидать ночью и утром на большей части территории, а вот днём он, скорее всего, выпадет лишь по восточной половине страны. Это может спровоцировать налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах, а также усиление тумана. Именно из-за этих трёх “неблагоприятных погодных явлений” на пятницу продлили действие “желтого уровня” метеоопасностей по всей стране.

В субботу, 30 ноября , мокрый снег с дождём, судя по прогнозу Белгидромета, можно ожидать лишь жителям Гомельской области, а вот слабый гололед и туманы могут сохраниться по всей стране. Такие же метеоусловия ожидаются и в первый день календарной зимы, 1 декабря , но - без существенных осадков.

Температура воздуха в выходные ожидается следующей:

в субботу ночью в диапазоне -3..+3°С, днём - до 0..+6°С,

воскресенье ночью минимум -4..+1°С (по югу при прояснениях воздух до -7°С), максимальная днём в диапазоне 0..+6°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сотрудников Минского городского жилищного хозяйства с 27 ноября перевели на работу в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Хозслужбы не только вывели улицы дополнительные силы для расчистки выпавшего снега, но и пообещали отправить часть сотрудников с “инспекциями” по жилым домам минчан.

Столичное ЖКХ перевели на усиленный режим и отправили по домам минчан. Зачем?