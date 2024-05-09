В природоохране объявили открытие охоты на косулю с 15 мая. Как не получить штраф?

Опубликовано: 09.05.2024 13:08 , Обновлено: 09.05.2024

Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала, что 15 мая в Беларуси откроют охоту на косулю. Для добычи этого животного нужно будет получить разрешение в охотничьих угодьях. А за незаконную охоту можно получить "уголовку".

Как рассказали в госинспекции, охота на косулю продлится по 30 сентября. Можно будет охотиться на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных данного вида любого пола и возраста.

В природоохране отметили, что добыча косули разрешена в любое время суток, в качестве орудий охоты можно использовать нарезное, гладкоствольное (с патронами, заряженными пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) оружие.

Для поиска добытых животных разрешено использовать охотничьих собак (легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров, такс и не только).

В Госинспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что за незаконную добычу косули можно получить уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282 УК Беларуси. Наказание - лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет . Кроме того, нарушитель должен будет возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин ( 4800 рублей ) за каждую незаконно добытую особь косули.

[info_b]По информации госинспекции, численность популяции косули в Беларуси каждый год увеличивается. Сейчас в охотничьих угодьях обитает свыше 135 тыс. косуль. При этом 20 лет назад, по данным природоохраны, численность популяции этого животного составляла 55 тыс. особей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) предложили разрешить охоту на рысь. Свою инициативу в объединении объяснили увеличением численности популяции рыси, из-за этого, как отметили в БООР, снижается численность популяций охотничьих видов.

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