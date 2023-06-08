Собираетесь с ребенком за границу? Адвокат рассказал, что нужно знать белорусам, чтобы не лишиться детского пособия

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Опубликовано: 08.06.2023 17:21 , Обновлено: 08.06.2023

Адвокат пояснила, в каком случае белорусы, выехавшие с ребенком из страны, могут лишиться детского пособия и как этого избежать.

«Хочу уехать с детьми на море, в Грузию, но младшему ребенку только два года. Слышала, что с пособием могут возникнуть потом вопросы, так ли это?», - задала адвокату вопрос женщина.

Специалист пояснил, что вопросы выплаты пособий регулируются специальным документом, в котором говорится, что при выезде детей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси, за пределы страны на срок, не превышающий двух месяцев, государственные пособия выплачиваются в полном объеме (при условии, что дети преимущественно живут в Беларуси).

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Поэтому, если вы с ребенком постоянно проживаете в стране и выезжаете только на отдых на срок до двух месяцев, то это не отразится на получении пособия. Также на получение пособий не повлияет ситуация, если с ребенком пришлось выехать из Беларуси для получения медицинской помощи.

А вот если получатель пособия выехал с ребенком на срок более двух месяцев и не сообщил об этом в отдел фонда соцзащиты, в связи с чем выплата детского пособия не приостанавливалась, то излишне выплаченные деньги подлежат возврату (со дня выезда ребенка за пределы страны и до конца месяца, в котором он вернулся), рассказали в “Белорусской республиканской коллегии адвокатов”.

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