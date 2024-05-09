Собираетесь 9 мая отдохнуть на природе? Минлесхоз рассказал, в каких регионах Беларуси запретили посещение лесов

Опубликовано: 09.05.2024 11:51 , Обновлено: 09.05.2024

Для желающих 9 мая отдохнуть на природе за городом Министерство лесного хозяйства рассказало, в каких регионах Беларуси ввели ограничения на посещение лесов, а в каких - полный запрет.

По состоянию на 11:37 9 мая запретили посещение лесов в ряде районов Брестской области. Это:

Пинский,

Ивановский,

Пружанский,

Каменецкий,

Брестский,

Малоритский,

Кобринский,

Жабинковский район.

Скриншот: mlh.by

В Столинском районе Брестской области, судя по данным интерактивной карты Минлесхоза, посещение лесов ограничено. Такую же меру ввели в Вилейском и Столбцовском районах Минской области и на большей части Гродненской. В частности, ограничили посещение лесов в:

Кореличском районе Гродненской области,

Новогрудском,

Ивьевском,

Дятловском,

Вороновском,

Лидском,

Мостовском,

Щучинском районах.

Во всех остальных регионах страны по состоянию на 11:37 9 мая посещение лесов разрешено, то есть туда можно спокойно ехать.

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Напомним, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусам грозит штраф до 12 базовых величин ( 480 белорусских рублей). Если же произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника, штраф увеличивается до 30 базовых ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Как объяснили в Минлесхозе, сделали это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?