В Жлобине электропоезд насмерть сбил 8-летнюю девочку

Опубликовано: 06.07.2024 17:03 , Обновлено: 06.07.2024

В Жлобине Гомельской области электропоезд сбил 8-летнюю девочку, она скончалась на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 5 июля. Девочка играла на школьной площадке, а затем пошла домой по привычному маршруту через железнодорожные пути.

На нерегулируемом переходе школьница пропустила грузовой состав и вышла на переход. Она не увидела электропоезд с другой стороны. По данным СК, машинист подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В Гомельской транспортной прокуратуре уточнили, что трагедия случилась на втором километре железнодорожного перегона Жлобин-Подольский — Жлобин, передал портал sb.by.

Фото: Гомельская транспортная прокуратура

“Хочется обратиться к родителям, чтобы они объясняли своим чадам правила поведения на дорогах, вблизи транспорта, контролировали их местонахождение, сопровождали в опасных местах”, — сказал гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Ранее Telegraf.news показывал видео, как милиционер в Ивацевичах Брестской области спас пенсионера, который упал на железнодорожные пути и в направлении которого двигался скоростной поезд.

На видео попало, как в Ивацевичах милиционер спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда