Под Столбцами поезд сбил двух мотоциклистов — мужчина и женщина скончались на месте

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Опубликовано: 14.07.2024 13:56 , Обновлено: 14.07.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили о трагедии, которая сегодня утром, 14 июля, произошла в Столбцовском районе. На нерегулируемом пешеходном переходе железнодорожной станции "Колосово" под колёса приближающегося поезда попали два байкера — они пытались переехать на другую сторону. Мужчина и женщина скончались на месте.

“Мотоциклист, нарушив правила дорожного движения, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, выехал на пешеходный переход, в результате чего произошло столкновение мотоцикла с поездом “Брест-Минск”, — отметили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В свою очередь, в Следственном комитете подчеркнули, что, несмотря на громкий звуковой сигнал и экстренное торможение машиниста, “предотвратить наезд не удалось”.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ УВД Могилёвского облисполкома сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла накануне вечером. По словам инспекторов, водитель Volkswagen ехал по дороге М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» и лоб в лоб столкнулся с Audi. В результате ДТП двое человек погибли, в том числе несовершеннолетний ребёнок.

Под Могилёвом лоб в лоб врезались две легковушки — двое погибли, в том числе и ребёнок