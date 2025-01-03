"Снежок повсеместно" – Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на выходные по всей Беларуси

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Опубликовано: 03.01.2025 16:20 , Обновлено: 03.01.2025

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на грядущие выходные по всей Беларуси. Неприятностей жителям страны может доставить сильный ветер, порывы которого могут достигать в субботу, 4 января, скорости в 15-20 м/с.

Согласно данным тематического Telegram-канала @nadvorie, уже к вечеру пятницы погода испортится из-за надвигающейся с запада зоны осадков фронта окклюзии “небольшого и не шибко активного циклона”. Как следствие, регионам, оказавшимся на пути фронта, можно ожидать снегопада с метелью при ветре 10–16 м/с, предупредили специалисты.

“В Минске снег начнется ближе к 00:00 субботы. Циклон будет смещаться на восток в течение ночи и завтрашнего дня по северу Беларуси. Таким образом, небольшой снежок пройдёт в стране повсеместно”, - дали свой прогноз авторы канала.

Он согласуется с прогнозом Белгидромета, который из-за усиления ветра на субботу, 4 января , объявил по всей стране оранжевый уровень опасности. В связи с этим в МЧС предупредили белорусов об основных факторах опасности, таких как:

повреждение или обрывы линий связи и электропередачи,

нарушение энергоснабжения,

отключение электрических подстанций,

повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 4 января 2025 года







Когда ждать следующую волну тепла?

По оперативному прогнозу Белгидромета, кратковременные снегопады сохранятся и на протяжении воскресенья, 5 января , на большей части территории Республики. Ночью местами по востоку страны ожидается слабая метель с порывистым ветром. Температура при этом упадёт ниже нуля: ночью до -3..-9°С, днём - не выше 0..-6°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 января , на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты с Западной Европы, откуда начнет поступать новая волна тепла атлантического происхождения. В результате на большей части территории страны синоптики спрогнозировали осадки (мокрый снег с дождем), на дорогах - гололедицу, порывистый ветер и температурные качели от плюса к минусу: ночью до -2..-8°С, днём от -4°С по северо-востоку до +4°С по западу страны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике всю осень и весь первый зимний месяц, численные модели расчёта погоды теперь прогнозируют нам прямо противоположное — температурные значения ниже климатической нормы.

«Прогноз кардинально поменялся» — Синоптики пообещали белорусам «суровый» январь