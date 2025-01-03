"Снежок повсеместно" – Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на выходные по всей Беларуси
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на грядущие выходные по всей Беларуси. Неприятностей жителям страны может доставить сильный ветер, порывы которого могут достигать в субботу, 4 января, скорости в 15-20 м/с.
Согласно данным тематического Telegram-канала @nadvorie, уже к вечеру пятницы погода испортится из-за надвигающейся с запада зоны осадков фронта окклюзии “небольшого и не шибко активного циклона”. Как следствие, регионам, оказавшимся на пути фронта, можно ожидать снегопада с метелью при ветре 10–16 м/с, предупредили специалисты.
“В Минске снег начнется ближе к 00:00 субботы. Циклон будет смещаться на восток в течение ночи и завтрашнего дня по северу Беларуси. Таким образом, небольшой снежок пройдёт в стране повсеместно”, - дали свой прогноз авторы канала.
Он согласуется с прогнозом Белгидромета, который из-за усиления ветра на субботу, 4 января , объявил по всей стране оранжевый уровень опасности. В связи с этим в МЧС предупредили белорусов об основных факторах опасности, таких как:
- повреждение или обрывы линий связи и электропередачи,
- нарушение энергоснабжения,
- отключение электрических подстанций,
- повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,
- падение деревьев.
Когда ждать следующую волну тепла?
По оперативному прогнозу Белгидромета, кратковременные снегопады сохранятся и на протяжении воскресенья, 5 января , на большей части территории Республики. Ночью местами по востоку страны ожидается слабая метель с порывистым ветром. Температура при этом упадёт ниже нуля: ночью до -3..-9°С, днём - не выше 0..-6°С.
По предварительному прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 января , на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты с Западной Европы, откуда начнет поступать новая волна тепла атлантического происхождения. В результате на большей части территории страны синоптики спрогнозировали осадки (мокрый снег с дождем), на дорогах - гололедицу, порывистый ветер и температурные качели от плюса к минусу: ночью до -2..-8°С, днём от -4°С по северо-востоку до +4°С по западу страны.
Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике всю осень и весь первый зимний месяц, численные модели расчёта погоды теперь прогнозируют нам прямо противоположное — температурные значения ниже климатической нормы.
«Прогноз кардинально поменялся» — Синоптики пообещали белорусам «суровый» январь