«Прогноз кардинально поменялся» - Синоптики пообещали белорусам «суровый» январь

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Опубликовано: 30.12.2024 07:50 , Обновлено: 30.12.2024

Синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике всю осень и весь первый зимний месяц, численные модели расчёта погоды теперь прогнозируют нам прямо противоположное - температурные значения ниже климатической нормы.

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, ещё трое суток назад климатическая модель CFSv2 прогнозировала аномальное тепло на европейском континенте. Для наглядности специалисты привели две карты: на первой — расчёт модели от 25 декабря, на второй — от 28 декабря.









“Нетрудно видеть, что прогноз аномалии температуры в январе-2025 кардинально поменялся с тёплого на холодный. Теперь в Европе получается вполне себе суровый январь, с температурой на 2–3° ниже нормы. В Беларуси - на 0,5°–1,5°”, - пояснили специалисты.

[info_b]Учитывая то, что, по данным Белгидромета, климатическая норма января для нашей страны составляет -4,1°С, следовательно, средняя температура в следующем месяце ожидается на уровне -4,6.. -5,6°С .[/info_b]

Однако последние дни уходящего года, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, температура мало где опустится ниже нуля.

На вторник, 31 декабря , синоптики спрогнозировали облачную погоду из-за влияния атмосферных фронтов, смещающихся с юга Балтийского моря, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, специалисты предупредили белорусов об усилении порывистого ветра. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днём в диапазоне +1..+6°С.

В первый день нового года, 1 января , погоду в Беларуси, по предварительному прогнозу синоптиков, сформируют фронтальные разделы и теплая атлантическая воздушная масса, поэтому облачная погода с дождями, мокрым снегом и сильным порывистым ветром сохранится. Температура прогнозируется на уровне -3, +3°С ночью и от 0°С до +6°С днём.

Отметим, что долгосрочный прогноз синоптиков по модели CFS E3 на декабрь, который ранее приводил Telegraf.news, для Беларуси во многом оправдался: положительная температурная аномалия задержалась в Республике на первый зимний месяц. Специалисты также давали свой долгосрочный прогноз по количеству осадков, рассказывая, когда и при каких условиях европейскому континенту можно ждать обильных снегопадов.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?