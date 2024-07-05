Снесённые крыши, разбитые авто и ковёр из града. Гомельчане показали последствия шторма. Кому из белорусов ждать продолжения?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2024 07:47 , Обновлено: 05.07.2024

Вечером в четверг, 4 июля,на Гомельщине разбушевалась непогода - сильный шквалистый ветер валил деревья прямо на дороги и линии элекропередач, сносил крыши жилых домов, городские ливнёвки не справлялись с потоками воды, затапливая подвалы домов, а в отдельных районах выпал сильный град, укрывший дворы и огороды людей сплошным ковром ледышек. Местные власти рассказали о печальных последствиях непогоды, а местные жители поделились впечатляющими кадрами разгула стихии.

Как отметил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, непогода “принесла много хлопот” жителям самого областного центра.

Больше других, судя по всему пострадал Новобелицкий район, где сильным ветром повредило крыши домов, повалило деревья и заборы. Известно о нескольких пострадавших авто, на которые рухнули деревья, не устоявшие под мощными порывами ветра. Один дом затопило дождевой водой - из-за забитой ливнёвки она хлынула с улицы в жилье и хозяевам пришлось вызывать МЧС для откачки воды.

По данным Гомельских электросетей в Новобелицком районе сильными порывами ветра оборвало линии электропередачи. К счастью, по словам Привалова, обошлось без жертв.

“Но городские службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть город в нормальное состояние. Аварийные бригады ЖКХ расчищают проезды, убирают поваленные деревья”, - сообщил глава Гомельского горисполкома вечером 4 июля и поделился фотографиями последствий разгула стихи.

Фото: тг-канал Привалова

“Это было что-то страшное”

В свою очередь местные жители в TikTok поделились видео не только последствий непогоды - снесённые заборы, крыши, повреждённые дома - но и того, что творилось на улице в разгар непогоды. По словам очевидцев, “это было что-то страшное”.

“Мы ехали в машине в этот момент. Я думала машину перевернёт - было так страшно. Все остановились на “аварийке” прямо на дороге. Просто кошмар”, - поделилась своими ощущениями от увиденного одна из пользовательниц соцсети.

Судя по видео в соцсетях, больше всего от разгула стихии досталось гомельскому микрорайону Хутор.

Где ждать продолжения?

Между тем, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, грозовой фронт на Гомельщине не остановился, а ушёл на север, не теряя своей мощи. Оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз синоптики продлили как минимум до 9:00 5 июля для Могилёвской и Витебской областей.

Для остальных регионов страны действует жёлтый уровень - из-за потенциально опасных гроз.

Карта метеопредупреждений Белгидромета на 5 июля 2024 г.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики спрогнозировали “интересную и разнообразную” погоду в Беларуси на ближайшую неделю. В какие-то дни ожидается “обширная ложбина холода, а в другие — “аномальная жара” до +35°С.

«Должно быть интересно» — Синоптики предупредили белорусов о +35°C. Когда будет «ложбина холода», а когда — «аномальная жара»?