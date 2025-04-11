Снегопады сменятся солнечными +22°С? Синоптики рассказали, когда Оливия принесет белорусам весну

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Опубликовано: 11.04.2025 14:54 , Обновлено: 11.04.2025

Синоптики пообещали белорусам долгожданное потепление. Журналисты Telegraf.news посмотрели оперативные прогнозы Белгидромета и международных численных моделей прогнозирования и узнали, когда, наконец, в Республику вернётся солнечная весенняя погода, а воздух прогреется до +22°С.

Судя по прогнозам специалистов, ждать осталось не долго. Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, сейчас по западу страны ещё “болтается фронт”, который, тем не менее, не должен углубиться. Поэтому мокрый снег специалисты спрогнозировали только жителям севера и северо-востока страны.









В субботу, 12 апреля , согласно прогнозу Белгидромета, из-за малоактивных фронтальных разделов, под влиянием которых окажется Беларусь, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя возможны ночью и утром во многих районах страны. Специалисты не исключили вероятности ночных заморозков (до -5°С) и утренней гололедицы.

В воскресенье, 13 апреля , в прогнозе Белгидромета ещё фигурируют и заморозки (до -2°С по юго-востоку), и мокрый снег с дождём, и слабые туманы с гололёдом. Однако начиная с этого дня, судя по прогнозу, начнётся существенное потепление. Уже на воскресенье, 14 апреля , Белгидромет пообещал жителям некоторых западных регионов страны до +22°С . На остальной части Беларуси в воскресенье максимальная дневная температура будет колебаться от +12°С до +19°С. Ночных заморозков также уже не ожидается - от +1°С по востоку до +9°С по западу страны. Кратковременные дожди спрогнозировали по западной половине страны.

“Оливия принесет нам весну”, - согласились с прогнозом Белгидромета авторы Telegram-канала “Метеовайб”.

Они пояснили, что именно антициклональный гребень антициклона, названного синоптиками Оливией, запустит процесс улучшения погодных условий и потепления Беларуси. Его центр сейчас расположен над южной Европой, поэтому постепенное повышение температуры в нашей стране начнётся уже завтра.

“В воскресенье, за исключением крайних восточных районов Беларуси, уже тепло. На западе страны +16..+18°С, в центре +12..+15°С, а на востоке, где ещё к тому времени местами сохранится снежный покров всего +3..+6°С. Пошло тепло, в общем”, - резюмировали авторы @nadvorie.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко заявила, что для белорусов “самые точные” прогнозы погоды может предоставить только их организация. Она объяснила, какой принципиально важной, на взгляд специалистов, информации не хватает специализированным мобильным приложениям и интернет-сервисам, а также озвучила, какие прогнозы Белгидромета обладают самыми высокими показателями “оправдываемости”.

«Нет самой важной информации» — Белгидромет пожаловался на прогнозы в мобильных и «интернетах». А где «самые точные»?