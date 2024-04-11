Отклонение от нормы +15,1°С. Витебск стал самой аномально теплой точкой мира

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Опубликовано: 11.04.2024 15:43 , Обновлено: 11.04.2024

В среду, 10 апреля 2024 года, белорусский Витебск возглавил рейтинг самых аномально теплых мест на планете. Отклонение от климатической нормы там накануне составило +15,1°С - большей аномалии официальные синоптические метеостанции не зарегистрировали нигде в мире.

Такие данные 11 апреля опубликовал справочно-информационный портал “Погода и климат”. Информацию о погодной обстановке и температурных максимумах были получены с метеорологической станции в Витебске.

Топ-10 аномально теплых мест на планете, исходя из среднесуточной температуры воздуха, 10 апреля 2024 года выглядел следующим образом:

Витебск (Беларусь) +15,1°С, Плавск (Тульская область, Россия) +14,7°С, Вязьма (Смоленская область, Россия) +14,7°С, Мосальск (Калужская область, Россия) +14,6°С, Тандер-Бэй (Онтарио, Канада) +14,5°С, Сафоново (Смоленская область, Россия) +14,3°С, Белый (Тверская область, Россия) +14,2°С, Маскрэт Дэм (Онтарио, Канада)+14,2°С, Калуга (Калужская область, Россия) +14,2°С, Вейджер Бэй (Нунавут, Канада) +14,1°С.

По данным телеграм-канала Nadvorie, в 15:50 10 апреля в самом северном областном центре Беларуси официальные белорусские метеостанции зафиксировали необычайно высокие для середины апреля +26,5°С.

Впрочем, аномальная жара продержалась в Беларуси не долго: с четверга, 11 апреля, на погоду в стране, по словам авторов телеграм-канала, повлияла “восточная периферия антициклона “В, а в грядущие выходные, 13-14 апреля , ожидается прохождение сразу двух атмосферных фронтов.

“В субботу — с осадками лишь местами; в воскресенье фронт более солидный — дожди, по восточной половине страны ливни местами сильные, во второй половине дня с грозами”, - предупредили специалисты.

Отметим, что на пятницу, 12 апреля , синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Витебской и Могилёвской областях из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 м/с .

Ранее Telegraf.news сообщил, что на грядущие выходные Белгидромет пообещал белорусам резкое похолодание: после нескольких дней практически летней погоды минимальные ночные температуры могут опуститься до +3°С, а дневная температура по стране за сутки в среднем упадёт сразу на десять градусов.

Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании. Где ждать +3°С и грозы?