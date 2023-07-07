«Сложилась неблагоприятная обстановка» - ГАИ одной из областей Беларуси перешла в «усиленный режим». Кого будут ловить?

Опубликовано: 07.07.2023 19:02 , Обновлено: 07.07.2023

В Госавтоинспекции сообщили, что на выходные, 8-9 июля, инспекторы Гродненской области перейдут на усиленный режим службы. Связано это с неблагоприятной дорожной обстановкой и аварийностью.

В ГАИ отметили, что в основном ДТП происходят из-за выезда на встречную полосу, нарушений правил обгона, а также из-за мотоциклистов, не соблюдающих ПДД.

Поэтому, для предотвращения дорожных происшествий, пресечения фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, в выходные сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено велосипедистам и пешеходам.

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Места несения службы будут приближены к районам, где находится много людей, к увеселительным заведениям. Также наряды ГАИ будут выставлены на загородных трассах.

Рейды в Бобруйске

Милиционеры Бобруйска осуществляют рейды вблизи мест массового отдыха людей.

С начала лета возле таких мест было выявлено 104 нарушения, из них 22 - за распитие спиртного в местах массового отдыха, 10 - за купание в неустановленном месте и другие нарушения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах:

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