Синоптики предрекли белорусам "весёлое" начало длинной рабочей недели. Каким районам "не поздоровится" из-за ливней, а где ждать +35°С?

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Опубликовано: 05.07.2025 15:16 , Обновлено: 05.07.2025

Синоптики объявили на воскресенье, 6 июля, оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Однако уже с началом следующей рабочей, которая для многих белорусов будет длиться на день дольше из-за вчерашнего переноса, специалисты спрогнозировали "вспышку неблагоприятных конвективных явлений" - ливни, грозы, местами град и шквалистое усиление ветра. Узнали, каким районам Беларуси "не поздоровится", а где при этом воздух прогреется до тропических +35°С.

Оранжевый уровень из-за жары на воскресенье, 6 июля

Согласно оперативному предупреждению Белгидромета о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, в воскресенье, 6 июля, на юго-западе страны столбики термометра могут показать +30.. +31°С, из-за чего в Брестской и Гродненской областях объявили оранжевый уровень опасности.

В МЧС предупредили о возможных негативных последствиях такой жаркой погоды. Помимо возможных тепловых ударов для тех, кто проводит много времени на солнце и риске гибели на воде при купании, в МЧС напомнили и о следующих факторах опасности:

нарушении электроснабжения из-за перегрева оборудования,

природных пожаров, которые могут представлять угрозу населённым пунктам и ЛЭП,

деформации перегретого асфальта, что может спровоцировать рост числа ДТП.

В целом прогноз на 6 июля для Беларуси выглядит следующим образом:

Облачность : переменная.

: переменная. Осадки : преимущественно без осадков, лишь по северу кратковременные дожди, днем местами грозы.

: преимущественно без осадков, лишь по северу кратковременные дожди, днем местами Ветер : южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

: южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура : Ночью: +8..+14°С, по западу до +17°С Днем: +24..+31°С (холоднее на северо-востоке, теплее на юго-западе).

“Неспокойное” начало недели

Между тем, начало следующей недели, по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб” выдастся “неспокойным” для многих белорусов. Причиной тому специалисты назвали циклоническую депрессию Фридеманн, центр которой продолжит кружить над Скандинавией.

“В зоне его холодного фронта, при взаимодействии двух очень контрастных воздушных масс - тропической и умеренных широт, ожидается активный циклогенез и образование волновых частных циклонов. Первый из них, с центром над Польшей, окажет влияние на погоду 7-го, a второй, более активный, придет с Украины 8-9 июля”, - предупредили специалисты.









В результате, как полагают синоптики, в Беларуси ожидается “вспышка неблагоприятных конвективных явлений”, таких как ливни, грозы, местами град и шквалистое усиление ветра (в отдельных районах - свыше 20 м/с ). Температура, согласно прогнозам специалистов, в понедельник повысится ещё больше, чем в выходные, но со вторника начнёт понижаться.

Как пояснили авторы другого тематического канала Telegram-канала @nadvorie, “красивый южный циклон с горячим и влажным приветом со Средиземного моря” доберётся до Беларуси со вторника на среду.

“Если (!) прогноз не изменится, а в случае выхода компактных циклонов с юга это случается почти постоянно, то западным районам РБ не поздоровится. Много дождя. Очень много. За сутки месячная норма может вылиться”, - предупредили эксперты.









Прогноз Белгидромета на понедельник-вторник, 7-8 июля

О перемещении активной системы фронтов и неустойчивых тропических воздушных масс с юго-запада Европы в начале следующей недели предупредили белорусов и официальные синоптики из Белгидромета. По их подробному прогнозу, который специалисты всегда дают на 3 дня вперёд, погода в эти дни будет следующей:

7 июля, понедельник:

Облачность : ночью переменная, днем облачно с прояснениями.

: ночью переменная, днем облачно с прояснениями. Осадки : ночью: местами по северо-западу небольшие дожди, днем: кратковременные дожди на большей части территории, местами сильные дожди и грозы.

: ночью: местами по северо-западу небольшие дожди, днем: кратковременные дожди на большей части территории, местами Возможен слабый туман ночью и утром.

Ветер : южной четверти умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

: южной четверти умеренный, при грозах порывистый, местами Температура : ночью: +12..+19°С, днем: от +25°С по северу до +35°С по югу.

8 июля, вторник:

Облачность : ночью облачно с прояснениями, днем переменная.

: ночью облачно с прояснениями, днем переменная. Осадки : ночью: кратковременные дожди на большей части территории, днем: местами кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы .

: ночью: кратковременные дожди на большей части территории, днем: местами кратковременные дожди, в отдельных районах . Ветер : южной четверти, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

: южной четверти, при грозах порывистый, местами Температура : ночью: +12..+20°С (холоднее на западе, теплее на юго-востоке), днем: +23.. +29°С, по юго-востоку до +32°С .

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