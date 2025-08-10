"Скучно не будет" - Метеорологи назвали часть территории Беларуси, где пройдут шквалы и грозы

Опубликовано: 10.08.2025 10:38 , Обновлено: 11.08.2025

Синоптики метеорологического Телеграм-канала Nadvorie предупредили, что Беларусь 10 августа ждёт серьезные испытания в виде шквалистого ветра, гроз и сильных ливней. Причем известна даже примерная половая где пройдет фронтальный раздел, из-за которого "скучно не будет".

По данным метеорологов, примерно после 14:00 над Беларусь начнется обострение холодного фронта, который к тому времени должен пересечь наши западные границы.

[obnovleno_b]Актуальный прогноз на неделю вы можете прочитать ниже по ссылке:

Синоптики спрогнозировали новую волну 30-градусной жары в Беларуси. Дожди с грозами прекратятся?

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“Фронт должен быть очень активным, поскольку он расположен в глубокой барической ложбине. Грозы и ливни, местами сильные. При грозах шквалистое усиление ветра 15–20 м/с, а может и выше”, - сообщили в ТГ-канале.

В течения дня все атмосферные фронты циклона будут продвигаться вглубь Беларуси на восток. По прогнозу модели ALADIN, наиболее интенсивные штормовые явления можно ждать: “Южнее Минска, примерно от Гродно через Барановичи в сторону Бобруйска и далее на Гомель”.

“В общем, сегодня скучно не будет. Не забывайте про сеть ДМРЛ Белгидромета”, - посоветовал синоптик.

Тем временем, Белгидромет предупредил, что дожди, грозы пройдут на большей части всей территории Беларуси. А местами будут сильными. Из-за этого ведомство выписали оранжевый уровень опасности. Максимальная температура воздуха +22..+28°С, по югу до +30°С.

В МВД же попросили белорусских водителей быть в воскресенье осторожнее. “С учетом установившейся теплой погоды в выходные значительно увеличивается дорожный трафик. Невнимательность и расслабленность за рулем приводит к увеличению количества ДТП и тяжести их последствий!”, - предупредили в МВД.

Там рассказали, что за субботу в ДТП по всей Беларуси погибли четверо: водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист, два пешехода. Девять человек травмированы, в том числе ребенок.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейские метеоцентры спрогнозировали на следующей неделе волну 40-градусной жары, которая накроет южные и центральные части региона. До Беларуси, судя по расчётам специалистов, эта волна тоже докатится, хоть и с чуть пониженным градусом. Узнали, когда ждать августовского потепления и положит ли новый антициклон конец зарядившим дождям с грозами.

Синоптики спрогнозировали новую волну 30-градусной жары в Беларуси. Дожди с грозами прекратятся?