Синоптики спрогнозировали новую волну 30-градусной жары в Беларуси. Дожди с грозами прекратятся?

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Опубликовано: 09.08.2025 13:14 , Обновлено: 09.08.2025

Европейские метеоцентры спрогнозировали на следующей неделе волну 40-градусной жары, которая накроет южные и центральные части региона. До Беларуси, судя по расчётам специалистов, эта волна тоже докатится, хоть и с чуть пониженным градусом. Узнали, когда ждать августовского потепления и положит ли новый антициклон конец зарядившим дождям с грозами.

Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, 30-градусной отметки температура воздуха может достигать на юге Беларуси и в эти выходные. Впрочем, в целом по стране на воскресенье, 10 августа , государственные синоптики спрогнозировали умеренно тёплую погоду в диапазоне +22..+28°С. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра - все эти неизменные спутники белорусского лета-2025 в прогнозе Белгидромета на выходные, увы, по-прежнему присутствуют.

А вот начало новой рабочей недели, судя по расчётам специалистов, выдастся заметно прохладнее - даже по югу Брестской и Гомельской областей в эти дни температура днём не будет повышаться выше +26°С. Всё из-за неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Балтийского моря.

Прогноз погоды на понедельник, 11 августа, следующий:

Температура : ночью минимальная +9..+16°С, днём максимальная +18..+25°С.

: ночью минимальная +9..+16°С, днём максимальная +18..+25°С. Осадки : ночью дожди на большей части территории страны, местами сильные, днём кратковременные дожди местами, преимущественно по северо-восточной половине, в отдельных районах грозы .

: ночью дожди на большей части территории страны, местами сильные, днём кратковременные дожди местами, преимущественно по северо-восточной половине, в отдельных районах . Ветер: северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый.

Прогноз погоды на вторник, 12 августа :

Температура : ночью минимальная +7..+12°С, днём от +18°С по северу до +26°С по юго-западу.

: ночью минимальная +7..+12°С, днём от +18°С по северу до +26°С по юго-западу. Осадки : преимущественно без осадков, днём местами, в основном по северо-востоку - кратковременные дожди, возможны грозы .

: преимущественно без осадков, днём местами, в основном по северо-востоку - кратковременные дожди, возможны . Ветер: северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб”, полноценное лето продолжится после того, как пройдёт барическая ложбина очередного циклона, под влиянием которой Беларусь окажется в начале следующей недели.

После неё, к середине недели, на территорию страны “переориентируется” высотный антициклональный гребень с юга Европы.

“Северные потоки постепенно сменятся на южные и к концу недели может потеплеть до +24..+30°С, по юго-западу еще жарче. Осадков будет совсем немного”, - пообещали специалисты.

Авторы другого Telegram-канала, @nadvorie, ссылаясь на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), заявили, что жаркая погода с температурами +27..+31°С установится в Беларуси примерно со среды, 13 августа . Жара будет наступать, постепенно продвигаясь с запада на восток. Центральной и южной Европе в эти дни синоптики спрогнозировали и вовсе 40-градусную жару.

По предварительным прогнозам, эта волна тёплой погоды в нашем регионе продлится как минимум до 20 августа .

Специалисты “Метеовайба”, ссылаясь на долгосрочный прогноз ЕСМWF, также отметили, что через неделю в Беларуси можно будет ожидать нового гребня от Азорского антициклона. В связи с этим эксперты предположили, что третья неделя августа , вероятнее всего, будет теплее нормы . Существенных осадков там также не прогнозируется.

Ранее Telegraf.news сообщил, что замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич также заявляла в начале месяца, что по долгосрочным прогнозам, август «по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы».

Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?