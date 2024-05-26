Скоротечные грозы и локальные ливни. Синоптики спрогнозировали жару до +29°C на последние дни мая и начало лета

🎥 Видео

Опубликовано: 26.05.2024 09:12 , Обновлено: 26.05.2024

По-настоящему летнее тепло во всех регионах Беларуси спрогнозировал на следующую неделю, с 27 мая по 2 июня, синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, средняя температура воздуха будет минимум на 5°C выше климатической нормы, а грозовая активность, которая удивляла белорусов на уходящей неделе мощными ливнями, порой даже с градом, также пока не утихнет.

По словам специалиста, несмотря на то, что следующая неделя “обещает быть очень теплой”, погода по-прежнему будет характеризоваться “большой неустойчивостью”.

“Это значит, что в большинстве дней без скоротечных грозовых дождей не обойдется. Правда, процесс этот довольно локален: где-то ливни, грозы, а где-то только отдаленные раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах”, заявилРябов в эфире телеканала ОНТ.

“Очень тёплое начало июня” пообещала Беларуси и модель ECMWF. Авторы телеграм-канала о погоде Nadvorie поделились прогнозом, а также картой температурных максимумов за субботу, 25 мая, на которой видно, что сейчас самым тёплым остаётся самый северный регион страны - Витебщина. Такую же “благодать” - повсеместные +25..+27°С - специалисты спрогнозировали и на воскресенье, 26 мая.

Температурный прогноз на 27 мая - 3 июня по модели ECMWF

Температурные максимумы за 25 мая

В начале следующей недели, 27 и 28 мая , согласно прогнозу Белгидромета, дневная температура поднимется ещё выше - до +23..+29°С. Ночью она не будет опускаться ниже +8°С, а в отдельных регионах и вовсе может подниматься до летних +16°С.

На вторник, 28 мая, Белгидромет спрогнозировал кратковременные дожди и грозы “местами по стране”, при грозах не исключён порывистый ветер.

Ближе к середине следующей недели, по прогнозу синоптика Рябова, малоактивные атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, могут принести в Беларуси новую порцию дождей с грозами. Однако на температуре это существенно не отразится: ночью в среду, 29 мая, специалист пообещал от +9°C до +14°C, днём - до +25°C.

Вероятность гроз по всей стране, по словам Рябова, возрастёт во второй половине недели. Ночные температуры при этом останутся на летнем уровне - в диапазоне +10°C…+15°C, а вот днём уже не так жарко - в четверг, 30 мая , от +18°C до +23°C, в пятницу, 31 мая , от +19°C до +23°C.

Первые дни лета, как заявил Рябов, также пройдут под влиянием южных малоактивных атмосферных фронтов, с кратковременными дождями, грозами, утренними туманами, которые могут снижать видимость на дорогах до полукилометра. По предварительным данным, ночная температура в следующие выходные, 1 и 2 июня , будет от +10°C до +15°C, а максимальная дневная - до +25°C.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что сервис прогноза погоды Windy.com и вовсе спрогнозировал в Бресте в следующее воскресенье, 2 июня, знойные +31°С.

Синоптики пообещали белорусам зной до +30°C с Каспийского моря. Когда и где может быть «даже жарче»?