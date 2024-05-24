Синоптики пообещали белорусам зной до +30°C с Каспийского моря. Когда и где может быть "даже жарче"?

Опубликовано: 24.05.2024 20:19 , Обновлено: 24.05.2024

Начало лета, судя по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет очень теплым. Специалисты спрогнозировали отход прохладного антициклона в глубь России на следующей неделе и рассказали, в какой области и когда ждать до +30°С и "даже жарче".

По информации Telegram-канала Nadvorie, температурный контраст между западной и восточной частью Беларуси на неделе с 27 мая по 2 июня выравняется. На территорию Беларуси будет поступать тепло с юга России, из района Каспийского моря.

В четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая, в стране возможны грозовые дожди, а вот в субботу, 1 июня, температура начнет повышаться. Так, в Бресте, судя по данным сервиса Windy.com, воздух в этот день прогреется до +30°С. В Минске же 1 июня ожидается +26°С, в Витебске - +22°С, в Гродно - +27°С, Гомеле - +27°С, Могилеве - +26°С.

Скриншот: Windy.com

А вот в воскресенье, 2 июня, в Бресте, по данным сервиса, будет уже +31°С. В Минске воздух прогреется до +26°С, в Витебске - +27°С, Гродно - +26°С, Гомеле - +28°С, Могилеве - +28°С.

Скриншот: Windy.com

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о погоде на предстоящие выходные, 25 и 26 мая. По прогнозу Белгидромета, в эти дни погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, из-за чего кое-где могут пройти дожди и прогреметь грозы.

Синоптики предупредили белорусов о «мощнейшем антициклоне». Что принесёт кроме гроз и +28°С в выходные?