В Румынии упала самая большая ёлка весом 17 тонн

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Опубликовано: 09.12.2024 17:40 , Обновлено: 09.12.2024

В соцсетях появилось видео, как самая большая ёлка, установленная в Румынии, упала под порывами сильного ветра.

Ёлку установили в ноябре на площади Сфатулуй в центре Брашова, одного из популярных горных курортов страны. Дерево достигает впечатляющей высоты 26 метров, что делает его одним из самых высоких, когда-либо выставленных в Румынии, сообщил мэр города.

Однако, дерево не простояло до Рождества и Нового года. Судя по кадрам видео, в момент падения в городе был сильный ветер, он-то и стал причиной предрождественской катастрофы.

Елка весом около 17 тонн была выращена под Брашовом в Пояна-Брашове, недалеко от пастбища Стана Туристикэ. Официальная праздничная церемония зажжения огней с участием миллионов огней состоялась 29 ноября, что знаменовало начало курортного сезона в Брашове.

Ранее Telegraf.news писал, что традиция украшать ёлку имеет многолетнюю историю, и сегодня эти яркие деревья украшают не только дома и квартиры, но и городские площади. Рождественская и Новогодняя ёлки — это место притяжения для всех, кто желает зарядиться праздничным настроением. Поэтому многие страны и столицы стремятся сделать этот символ самым ярким и запоминающимся. Так, например, в наступающем году, по утверждению СМИ, “самую большую в Европе” ёлку установили в Витебске. Telegraf.news решил посмотреть, какие деревья ставят другие страны. Кто ещё может претендовать на звание “самой высокой ёлки в Европе”?

Где в Европе новогодние ёлки претендуют на звание самой высокой, кроме витебской? Собрали фото и видео