Должны ли жители многоэтажек сами сбивать сосульки со своих балконов? В ЖКХ Минска объяснили

Опубликовано: 06.12.2023 13:17 , Обновлено: 06.12.2023

Зимой даже после короткого периода оттепели фасады многих домов приобретают сезонные "декоративные элементы" - сосульки. В случае с городскими многоэтажками они не столько доставляют неудобство жителям, сколько представляют потенциальную угрозу - для случайных прохожих, домашних питомцев - любителей на прогулке побегать под окнами, а также припаркованных неподалёку автомобилей. Выяснили, кто обязан следить за тем, чтобы с крыш домов и балконов многоэтажек не свисали метровые сосульки, и кто их должен сбивать.

Так, в Минском городском жилищном хозяйстве сообщили, что за уборку наледи с балконов, как и в случае с крышами, отвечают работники ЖКХ. Именно они обязаны сбивать сосульки.

Заместитель гендиректора Минского ЖКХ по идеологической работе Андрей Новик заверил, что их сотрудники “ежедневно проводят осмотры жилфонда на предмет образования снежных шапок и сосулек”. По его словам, в первую очередь внимание специалисты уделяют домам со скатными, с плоскими крышами и наружным водостоком.

Самим жителям в ЖКХ рекомендовали при обнаружении опасных сосулек на крышах или балконах поступать так же, как и при любом другом недочете в жилфонде - подавать заявку в службу “115”.

Ранее Телеграф сообщил, что Минское городское жилищное хозяйство пообещало открыть в Минске 130 пунктов по выдаче лопат и других инструментов для расчистки снега, чтобы минчане сами убирались в некоторых местах после сильных снегопадов.

В ЖКХ рассказали, где хотят, чтобы минчане убирали снег сами