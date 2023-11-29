Мошенники придумали новый способ изымать деньги у белорусов от имени СК. Как не попасться?

Опубликовано: 29.11.2023 12:14 , Обновлено: 29.11.2023

В УВД Гродненского облисполкома 29 ноября рассказали о новой мошеннической схеме, благодаря которой преступники по телефону выманивают деньги белорусов. Звоня от имени сотрудников Следственного комитета, мошенники грозят человеку обысками и конфискацией всех его сбережений из-за "подозрений в финансировании Украинской армии". В милиции рассказали, что следует знать белорусам, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников.

Как сообщили в официальном телеграм-канале УВД Гродненского облисполком, жертвами новой схемы на прошлой неделе стали два жителя Гродно - мужчина потерял почти 6 тыс. долларов, женщина - чуть больше 6 тыс. рублей.

В обоих случаях мошенники звонили через мессенджер Viber (в милиции даже раскрыли телефоны, с которых поступали звонки: +380954589618 и +79504286416) и представлялись “сотрудниками Следственного комитета”.

“Они сообщили, что граждане подозреваются в финансировании Украинской армии и в ближайшее время у них дома будут проведены обыски. При этом упомянули, что если по месту жительства будут найдены деньги, то они будут изъяты для установления их происхождения”, - пересказали содержание “беседы” пострадавших с мошенниками.

Для сохранности сбережений звонившие “рекомендовали перевести все на банковскую карту”, а пароли от мобильного банкинга и СМС-коды предусмотрительно потребовали передать сотрудникам - якобы “для дальнейшего декларирования”.

Чтобы не попасться на уловку мошенников в милиции в очередной раз призвали “быть бдительными” и соблюдать простые, но действенные правила:

Обращать особое внимание на номера телефонов, с которых поступает звонок.

Не отвечать на сообщения и звонки абонентов, которые не принадлежат мобильным операторам Республики Беларусь.

При возникновении каких-либо опасений или сомнений, перед тем, как принять решение, позвонить по телефону 102.

Напомним, в ноябре Республиканское унитарное предприятие “Белпочта” предупредило белорусов о новой фишинговой схеме, которую придумали мошенники. Из-за неё клиенты по собственной невнимательности и доверчивости могут лишиться всех денег на банковской карте. Отметим, что сообщения об использовании данной схемы приходят от клиентов “Белпочты” до сих пор.

Мошенники придумали новую обманную схему от имени «Белпочты». Как не лишиться всех денег на карте?