Синоптики спрогнозировали "жаркое воскресенье" в Беларуси. Где пройдут грозовые дожди?

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Опубликовано: 02.08.2025 16:03 , Обновлено: 02.08.2025

Согласно прогнозу синоптиков, белорусов в воскресенье 3 августа ожидают жара, грозовые дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. Узнали подробности.

Так, в телеграм-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб”, который ссылается на европейские модели прогноза погоды, пообещали “жаркое воскресенье”. Там пояснили, что 3 августа центр антициклона окажется над Тверской областью, а на Польшу выйдет южный циклон.

“Такое комбо барических образований усилит адвекцию тепла с юга Европы”, — подчеркнули в тг-канале.

В свою очередь, во второй половине дня почти по всей стране, кроме востока, должны пройти “локальные грозовые дожди”.

“А по западу Гродненской и Брестской области под влиянием линии неустойчивости они ожидаются местами, в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с”, — сообщил “Метеовайб”.

Что касается температур, то ночью будет +13..+18°C, днём +25..+30°С.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности

В свою очередь Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за жары.

“Днем 3 августа (воскресенье) по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С”, — сообщили метеорологи.

Но жаркого августа не будет?

Тем временем профильный телеграм-канал nadvorie заявил, что “не будет в начале августа жарко и в середине тоже не будет”.

“С 4 по 11-е августа температура воздуха чуть ниже нормы, а по югу РБ на 1–3°; с 11 по 18-е примерно также”, — отметили там.

Ранее Telegraf.news писал, что в Белгидромете дали долгосрочный прогноз на август. Главный вопрос белорусов — продолжаться ли такие сильные дожди и что ждать от температуры в последний месяц лета? Узнали подробности.

Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?