Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси
Специалисты Белгидрометцентра в среду, 20 марта, рассказали об "устойчивой тенденции потепления" климата в Беларуси и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для страны новой нормой.
Как меняется среднегодовая температура в Беларуси?
В ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный пресс-центр, первый заместитель начальника Республиканского центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич заявила, что климат Беларуси в среднем теплеет на 0,4 градуса за десятилетие, причем рост средних температур воздуха специалисты фиксируют на протяжении всех сезонов года. В отдельные годы наблюдалась и обратная тенденция - к похолоданию, относительно средних значений, которая затем “нивелировалась значительными положительными аномалиями”.
По данным гидрометеорологических наблюдений, средняя температура с 2014 по 2023 годы в Беларуси составила +8,1°С, а за последние пять лет +8,3°С. Этот показатель выше климатической нормы на 1,1 градуса. При этом “четко выраженную тенденцию потепления” Белгидромет фиксирует последние 30 лет. Особенно заметна она в зимний период, отметила представительница ведомства.
“Наибольшее положительное отклонение среднемесячной температуры воздуха по сравнению с предшествующим периодом отмечается в январе, феврале и марте . Это +2,4… +2,6°С. Наименьшее отклонение средней многолетней температуры воздуха отмечено в октябре: 0,4.. 0,6°С”, - пояснила Кузьмич.
По её словам, из-за “положительной температурной аномалии” в марте - апреле сход снежного покрова и переход через отметку в 0°С в Беларуси теперь происходит на две-три недели раньше обычного.
А что с осадками?
Что касается среднего количества осадков, то этот показатель в Беларуси за последние годы изменился, по словам Кузьмич, незначительно, а но их распределение в течение года стало более неравномерным, чем раньше.
“Неравномерность выпадения осадков в Беларуси, особенно в сочетании с повышенным температурным режимом, приводит к возникновению засушливых явлений”, — пояснила специалист.
Какие прогнозы?
Изменение климата в Беларуси, по словам Кузьмич, уже сейчас приводит к увеличению числа неблагоприятных и даже экстремальных погодных условий. Среди таких вызывающих беспокойство природных факторов специалист назвала следующие:
- сильный, шквалистый ветер,
- крупный град,
- смерчи,
- ливни,
- очень сильные снегопады,
- заморозки,
- повышение пожароопасной ситуации.
Все эти явления, по словам представительницы Белгидромета, способны наносить серьёзный ущерб, поэтому требуют от властей мер по снижению риска и адаптации к неблагоприятным погодным явлениям и борьбы с последствиями изменения климата.
“Следует отметить, что большинство мер, которые помогают адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, предусмотрены белорусским законодательством в различных программных, отраслевых документах и реализуются на практике. Важным аспектом в этой борьбе она назвала разработку “климатической политики на национальном и международном уровне” и тщательный мониторинг климатических изменения.
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