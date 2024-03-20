Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси

Опубликовано: 20.03.2024 14:12 , Обновлено: 20.03.2024

Специалисты Белгидрометцентра в среду, 20 марта, рассказали об "устойчивой тенденции потепления" климата в Беларуси и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для страны новой нормой.

Как меняется среднегодовая температура в Беларуси?

В ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный пресс-центр, первый заместитель начальника Республиканского центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич заявила, что климат Беларуси в среднем теплеет на 0,4 градуса за десятилетие, причем рост средних температур воздуха специалисты фиксируют на протяжении всех сезонов года. В отдельные годы наблюдалась и обратная тенденция - к похолоданию, относительно средних значений, которая затем “нивелировалась значительными положительными аномалиями”.

По данным гидрометеорологических наблюдений, средняя температура с 2014 по 2023 годы в Беларуси составила +8,1°С, а за последние пять лет +8,3°С. Этот показатель выше климатической нормы на 1,1 градуса. При этом “четко выраженную тенденцию потепления” Белгидромет фиксирует последние 30 лет. Особенно заметна она в зимний период, отметила представительница ведомства.

“Наибольшее положительное отклонение среднемесячной температуры воздуха по сравнению с предшествующим периодом отмечается в январе, феврале и марте . Это +2,4… +2,6°С. Наименьшее отклонение средней многолетней температуры воздуха отмечено в октябре: 0,4.. 0,6°С”, - пояснила Кузьмич.

По её словам, из-за “положительной температурной аномалии” в марте - апреле сход снежного покрова и переход через отметку в 0°С в Беларуси теперь происходит на две-три недели раньше обычного.

А что с осадками?

Что касается среднего количества осадков, то этот показатель в Беларуси за последние годы изменился, по словам Кузьмич, незначительно, а но их распределение в течение года стало более неравномерным, чем раньше.

“Неравномерность выпадения осадков в Беларуси, особенно в сочетании с повышенным температурным режимом, приводит к возникновению засушливых явлений”, — пояснила специалист.

Какие прогнозы?

Изменение климата в Беларуси, по словам Кузьмич, уже сейчас приводит к увеличению числа неблагоприятных и даже экстремальных погодных условий. Среди таких вызывающих беспокойство природных факторов специалист назвала следующие:

сильный, шквалистый ветер,

крупный град,

смерчи,

ливни,

очень сильные снегопады,

заморозки,

повышение пожароопасной ситуации.

Все эти явления, по словам представительницы Белгидромета, способны наносить серьёзный ущерб, поэтому требуют от властей мер по снижению риска и адаптации к неблагоприятным погодным явлениям и борьбы с последствиями изменения климата.

“Следует отметить, что большинство мер, которые помогают адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, предусмотрены белорусским законодательством в различных программных, отраслевых документах и реализуются на практике. Важным аспектом в этой борьбе она назвала разработку “климатической политики на национальном и международном уровне” и тщательный мониторинг климатических изменения.

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