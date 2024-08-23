Синоптики спрогнозировали в Беларуси "циркуляцию" воздуха до 1 сентября. Когда вернется 34-градусная жара?

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Опубликовано: 23.08.2024 12:44 , Обновлено: 23.08.2024

Под конец недели в Беларуси похолодало на несколько градусов. Но, кажется, ненадолго. На выходные 24-25 августа синоптики спрогнозировали более теплую погоду. Что ждать в ближайшие дни и где градусник может показать до +34?

Как отметили в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на численные модели, в пятницу 23 августа страна “находится в прохладной воздушной массе в области высокого давления «В»”. Днем температура не должна превысить +19..+21°, по юго-западу до +24°.

По данным источника, в субботу 24 августа “антициклон немного отойдёт на северо-восток” и немного “усилится”, и по его западной периферии в Беларусь “начнёт поступать более тёплый воздух”. Поэтому, по прогнозу, температура поднимется до +26..+28°. В воскресенье станет еще теплее — воздух прогреется до +27..+29°, по юго-западу +30 “или даже выше”.

“Есть мнение, что такая циркуляция в нашем регионе сохранится длительное время, и сухая и солнечная погода с температурами воздуха +28°..+32° продержится в Беларуси, как минимум до 1 сентября”, — считают в @nadvorie.

Источник: телеграм-канал @nadvorie

Белгидромет пообещал до +34 градусов

В свою очередь синоптики Белгидромета спрогнозировали 24 августа небольшую облачность, почти без дождей. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +11..+17°С, местами +8..+10°С, днем +25..+31°С.

Обновлено На 24 августа Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси. Во многих районах температура достигнет +30 +31°С.

В воскресенье 25 августа будет “малооблачно и без осадков”. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Ночью пообещали +10..+17°С, днем +27..+34°С.

А 26 августа, в понедельник, эксперты спрогнозировали утром и днем местами по западу и северо-западу Беларуси кратковременные дожди, также возможны грозы. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Ночью пообещали +11..+18°С, днем +25..+32°С, по юго-востоку — до +34°С.

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