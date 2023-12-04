Синоптики спрогнозировали “прилично холодный” декабрь в Беларуси. Где снега выпадет на 50% больше обычного?

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Опубликовано: 04.12.2023 16:37 , Обновлено: 04.12.2023

Синоптики озвучили предварительный долгосрочный прогноз на декабрь для Беларуси. Судя по всему, "европейской" зимы белорусам в этом месяце не видать, а декабрь сполна оправдает своё белорусское название - "снежань". Посмотрели, где ждать сильных снегопадов, и насколько суровым выдастся первый месяц зимы в Беларуси.

Согласно численной модели прогнозов CFSv2, разработанной Центром моделирование окружающей среды Национального центра экологических прогнозов США, средняя температура в декабре в Беларуси будет ниже нормы, а вот осадков в некоторых регионах, наоборот, будет больше обычного.

“На карте видно, что отклонение будет достигать 2,5–3° — это прилично холодно”, - пояснили авторы телеграм-канала «Надвор’е».

Расчетная карта средних температур в декабре 2023 года по модели CFSv2

Больше климатической нормы осадков в декабре, по прогнозам синоптиков, выпадет на юге Беларуси. Модель CFSv2 обещает Гомельской и части Брестской, Могилёвской и Минской областей порядка 10–20 мм осадков в этом месяце. По словам специалистов, это на 30–50% больше нормы.

Расчетная карта количества осадков в декабре 2023 года по модели CFSv2

Утром в понедельник, 4 декабря, самые глубокие сугробы, по словам авторов телеграм-канала «Надвор’е», намело на севере Беларуси - в Езерище снежный покров, судя по метеокартам, достигал 39 см.

Холоднее всего минувшей ночью было в центральной части страны — в Минске -13,3°С.

Карта минимальных температур от Белгидромета

Ранее Телеграф рассказывал, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил, что в начале декабря температура в нашей стране будет “ниже климатической нормы на 5-7°C”. Он пообещал многим жителям сильные морозы. Тем не менее, у некоторых столбик поднимется и выше нуля. Какую погоду ожидать белорусам на неделе с 4 по 10 декабря?

Где в Беларуси спрогнозировали -23°C, а где — +3°C? Синоптики рассказали, что придет на смену снегопадам с 4 по 10 декабря