Синоптики спрогнозировали “прилично холодный” декабрь в Беларуси. Где снега выпадет на 50% больше обычного?
Синоптики озвучили предварительный долгосрочный прогноз на декабрь для Беларуси. Судя по всему, "европейской" зимы белорусам в этом месяце не видать, а декабрь сполна оправдает своё белорусское название - "снежань". Посмотрели, где ждать сильных снегопадов, и насколько суровым выдастся первый месяц зимы в Беларуси.
Согласно численной модели прогнозов CFSv2, разработанной Центром моделирование окружающей среды Национального центра экологических прогнозов США, средняя температура в декабре в Беларуси будет ниже нормы, а вот осадков в некоторых регионах, наоборот, будет больше обычного.
“На карте видно, что отклонение будет достигать 2,5–3° — это прилично холодно”, - пояснили авторы телеграм-канала «Надвор’е».
Больше климатической нормы осадков в декабре, по прогнозам синоптиков, выпадет на юге Беларуси. Модель CFSv2 обещает Гомельской и части Брестской, Могилёвской и Минской областей порядка 10–20 мм осадков в этом месяце. По словам специалистов, это на 30–50% больше нормы.
Утром в понедельник, 4 декабря, самые глубокие сугробы, по словам авторов телеграм-канала «Надвор’е», намело на севере Беларуси - в Езерище снежный покров, судя по метеокартам, достигал 39 см.
Холоднее всего минувшей ночью было в центральной части страны — в Минске -13,3°С.
Ранее Телеграф рассказывал, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил, что в начале декабря температура в нашей стране будет “ниже климатической нормы на 5-7°C”. Он пообещал многим жителям сильные морозы. Тем не менее, у некоторых столбик поднимется и выше нуля. Какую погоду ожидать белорусам на неделе с 4 по 10 декабря?
Где в Беларуси спрогнозировали -23°C, а где — +3°C? Синоптики рассказали, что придет на смену снегопадам с 4 по 10 декабря