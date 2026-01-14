Синоптики спрогнозировали, как долго продержатся морозы до -30°С в Беларуси. А что со снегом?

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Опубликовано: 14.01.2026 07:51 , Обновлено: 14.01.2026

Синоптики просчитали, как долго продержатся в Беларуси двадцатиградусные морозы, пришедшие на смену снежному циклону Улли, а также дали прогноз, повторятся ли обильные снегопады, засыпавшие страну на прошлой неделе.

Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, на этой неделе Беларусь оказалась во власти “здоровенного антициклона”, который и принёс нам с Сибири резкое похолодание. Согласно расчётам специалистов, на его периферии страна будет оставаться как минимум до 25 января, то есть ещё полторы недели.

“Сохранится морозная погода, в некоторые ночи температура будет опускаться до -20..-25°С”, - предупредили авторы канала.

В Белгидромете их температурный прогноз подтвердили. Причём, согласно оперативным данным, в некоторых регионах в ближайшие дни будет ещё морознее, а кое-где при прояснениях градусники могут показать и тридцатиградусные значения.

Так, в ночь с 15 января на 16 января жителям Витебской и Могилёвской области государственные синоптики посулили морозы до -25.. -29°С , на Минщине и Гомельщине в эту ночь ожидается до -25.. -28°С, из-за чего в регионах объявили жёлтый уровень опасности.

А вот что касается осадков, то их специалисты в ближайшие недели в большом количестве Беларуси не обещают. Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, из-за растущего атмосферного давления к концу недели вероятность осадков сойдёт на нет. По ансамблевому прогнозу европейской модели ЕСМWF, на следующей неделе количество осадков в Беларуси будет ниже климатической нормы.

Кстати, коммунальщики предупредили белорусов о новой опасности, которая может поджидать их после обильных снегопадов. Потенциально опасные зоны сотрудники ЖКХ будут помечать и огораживать, но и от самих людей потребовали “личной бдительности”.

ЖКХ предупредило белорусов о новой опасности после снегопадов – “Не останавливайтесь”