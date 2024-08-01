Синоптики рассказали, когда в Беларуси ждать "движение жаркого воздуха" до +30°С. А где температура опустится до +4°С?

Опубликовано: 01.08.2024 17:11 , Обновлено: 01.08.2024

Синоптики тематического канала Nadvorie сообщили, что ближайшие дни "будут наиболее прохладными", поскольку Беларусь находится в ложбине холода Х с центром над северной Атлантикой. Однако речь идёт лишь о первых днях августа. В дальнейшем воздушная масса "немного прогреется", ночные температуры повысятся и, как утверждают специалисты, "будет вполне комфортно". Однако не везде.

Ожидается, что 8-9 августа через восточную Европу на север начнётся “движение тёплого и даже жаркого воздуха” с юга Европы. Насколько интенсивной и продолжительной будет эта “волна тепла” — пока не ясно, однако эксперты подчеркнули: белорусы могут смело ожидать повышение температур до отметки +30° или даже выше.

А вот белорусское Полесье минувшей ночью теплом не порадовало. Так, по данным синоптиков Telegram-канала Nadvorie, в Дрогичине минимальная отметка в тёмное время суток составила +4°C. Из-за “адвекции воздушной массы из Скандинавии” ближайшие ночи там будут прохладными: +8..+13°C. Отдельные районы и торфяники и вовсе прогреются лишь до +3..+4 °C, утверждают специалисты.

По данным Белгидромета, в пятницу, 2 августа, погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днём по северо-востоку страны скажется влияние “неустойчивой воздушной массы”. Ожидается, что в последний рабочий день недели будет без осадков, лишь кое-где по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Минимальная температура воздуха после заката составит +8..+14°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах +19..+25°С. По югу Беларуси синоптики спрогнозировали до +27°С.

В субботу ночью, 3 августа, в отдельных районах по юго-западу и в некоторых местах Республики днём ожидаются кратковременные дожди. В тёмное время суток и утром в отдельных районах возможен слабый туман и грозы. Ночью температура воздуха опустится до отметки +8..+15°С, а днём столбик термометра поднимется до +19..+25°С. По юго-западу страны, по прогнозам Белгидромета, будет +16..+18°С.

В воскресенье днём, 4 августа, погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса, “поступающая с акватории Балтийского моря”, сообщили белорусские синоптики. После заката по юго-востоку Республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью воздух прогреется до отметки +8..+15°С, а днём показатели составят +20..+27°С.

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