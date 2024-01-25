Синоптики рассказали, где в Беларуси в выходные похолодает до -14°С и когда «задует ветерок» до 65 км/ч

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Опубликовано: 25.01.2024 16:41 , Обновлено: 25.01.2024

Белгидрометцентр озвучил свой прогноз на ближайшие три дня. Синоптики рассказали, где в грядущие выходные столбик термометра ночью может опуститься до -14°С и когда ждать усиления ветра до 15-18 м/с (что равнозначно 65 км/ч). Кроме того, специалисты выписали предупреждение о жёлтом уровне опасности для всей страны и штормовое гидрологическое предупреждение - для одного конкретного региона.

Как отметили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, в настоящее время Беларусь находится “около центральной части заполняющегося (т.е., находящегося в конечной стадии своего существования) циклона “Н"". В ближайшее время циклон, теряя активность, продолжит смещаться на юго-восток, после чего, по словам специалистов, территория страны окажется под влиянием тыловой части циклона и “вторичных холодных фронтов”. Это обусловит поступление более холодного неустойчивого воздуха.

Эксперты предупредили о постепенном, но не сильном похолодании (около 0°С) и переход от ливневых осадков к “зарядам снежной крупы и мокрого снега”.

“Мокрый снег будет сопровождаться ветерком 8-12 м/с, который сейчас дует на западе страны и с течением дня распространится на всю территорию Беларуси. К ночи осадки не прекратятся, но с ослабеванием конвекции интенсивность осадков должна ослабнуть”, - рассказали специалисты.

Метеданные, полученные Белгидрометом с помощью радара в Минске днём 25.01.2024

О “теряющих активность атмосферных фронтах” рассказали и в Белгидрометцентре. На пятницу, 26 января , синоптики спрогнозировали умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед и местами туман, а также порывистый, местами сильный порывистый ветер до 15-18 м/с. Именно из-за него Белгидромет и объявил жёлтый уровень опасности по всей стране.

На субботу, 27 января , белорусские синоптики спрогнозировали приход очередной прохладной неустойчивой воздушной массы, а по западу - влияние атмосферного фронта, идущего с территории Польши.

Мокрый снег, туман, слабый гололед, порывистый ветер - всё это будет сопровождать белорусов практически все выходные, лишь в воскресенье, 28 января , по прогнозу синоптиков, ветер утихнет до умеренного.

Ночи ожидаются заметно холоднее предыдущих дней - в среднем -1..-8°С в субботу и -3..-9°С в воскресенье, но при прояснениях воздух может охлаждаться, соответственно, до -10°С и -14°С.

Максимальная дневная температура по стране, по прогнозу синоптиков, в субботу будет оставаться в диапазоне от -4°С до +2°С, в воскресенье - от -4°С до +3°С.

Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение

Штормовое гидрологическое предупреждение объявил Белгидромет на ближайшие дни для Слонима (Гродненская область). Там на реке Щара (приток Немана) уровень воды вот-вот грозит превысить опасную высокую отметку. Преодолев её, река может подтопить прибрежные территории.

Ранее Телеграф сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями столичная Госавтоинспекция напомнила о круглосуточном мониторинге состояния улично-дорожной сети, который в настоящее время ведут инспекторы. В ГАИ предупредили водителей о том, что в некоторых случаях их сотрудники могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль.

В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?