Где в Беларуси после ненастных выходных с мокрым снегом потеплеет до +18°С

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Опубликовано: 17.10.2025 12:55 , Обновлено: 17.10.2025

Синоптики предупредили белорусов о ненастных выходных с заметным похолоданием, сильными дождями, местами - с мокрым снегом и заморозками до -5°С. Однако нынешнее похолодание, по их расчётам, не будет затяжным - уже скоро может резко потеплеть, кое-где - до +18°С.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, ненастную погоду в Беларусь несёт молодой циклон. Его центр окажется над Беларусью как раз в эти выходные.

“Под влиянием его фронтов, на большей части территории пройдут дожди, местами, преимущественно по северо-западной половине сильные. В отдельных районах, особенно вблизи точки окклюзии циклона, возможны локальные грозы. К вечеру по северо-западу местами не исключен дождь с мокрым снегом. Ветер переменный умеренный, по западу порывистый”, - озвучили специалисты неутешительный оперативный прогноз на субботу, 18 октября.

В воскресенье, 19 октября , когда циклон начнёт уходить в сторону Брянской области России, на территорию Беларуси хлынет арктическая воздушная масса и резко похолодает, в том числе, из-за усиления порывистого северного ветра. Дождливая погода сохранится преимущественно по восточной половине страны.













Аналогичным образом скорректировал свой прогноз в преддверии выходных и Белгидромет. Жёлтый уровень опасности из-за потенциально опасных сильных дождей государственные метеорологи объявили уже в четырёх областях Беларуси:

с 9:00 до 21:00 в субботу, 18 октября - на Минщине,

в ночь с субботы на воскресенье - на Брестчине (там ливни могут перемежаться с мокрым снегом),

с 9:00 до 21:00 в воскресенье, 19 октября - на Гомельщине и Могилёвщине.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 18-19 октября 2025 года

По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 20 октября , дожди хоть и прекратятся (кратковременные дожди и мокрый снег в ночные часты спрогнозировали только для юго-востока), будет по-прежнему заметно прохладно - не более +3..+9°С в дневные часы. А ночью синоптики не исключили заморозки, причём в отдельных районах Гродненской и Минской, а также в Витебской области температура воздуха ночью может опустить до -5°С, тогда как на Гомельщине заморозков не ожидается вовсе (до +6°С ночью).

Впрочем, согласно расчётам авторов канала “Метеовайб”, это похолодание будет непродолжительным.

“Уже с середины следующей недели в передней части атлантических циклонов к нам устремится более тёплая воздушная масса с юго-запада Европы”, - дали белорусам надежду на ещё одну порцию “бабьего лета” специалисты.

Исходя из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ECMWF, уже к следующему четвергу, 23 октября , по юго-западу страны, в отдельных районах Бресткой области температура может повыситься до сентябрьских +18°С .

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