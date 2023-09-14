Синоптики рассказали, где в Беларуси на выходные затянет тучами, а где ещё прогреет до +28°С

Опубликовано: 14.09.2023 13:21 , Обновлено: 15.09.2023

Синоптики Белгидрометцентра объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз с сильным ветром в трёх областях страны. Впрочем, в течение четверга, 14 сентября, ветер с порывами до 15-20 м/с, ливни и грозы ожидаются по всей стране, а в некоторых районах непогода сохранится до утра 15 сентября. Где затянет тучами на все выходные, а кому ещё посчастливится поймать по-летнему жаркие деньки с температурой до +28°С?

Оранжевый уровень опасности в Минской, Брестской и Витебской областях синоптики объявили на 14 сентября до 16:00, но при этом предупредили, что грозовая обстановка сохранится до конца дня, в том числе и в отдельных районах Гродненской, Гомельской и Могилевской областей.

Фото: Белгидрометцентр

Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся и ночные и утренние часы в пятницу, 15 сентября , по восточной половине Беларуси. Для остальных регионов синоптики спрогнозировали переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в этот день по стране не будет превышать +22°С, а ночью опустится до +6.. +12°С и +13.. +15°С по восточной половине страны.

В выходные, 16 и 17 сентября , юго-запад Беларуси окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, идущей с юго-запада Европы. В результате в этих районах сохранится по-настоящему летняя погода - до +28°С, но при этом не исключены кратковременные дожди и грозы.

В большинстве же районов страны ожидается переменная облачность, ночью температура может опуститься до +2.. +8°С (в юго-восточных районах - не ниже +12°С), а днём прогреваться до +17.. +24°С.

Напомним, сейчас на Земле наблюдается сильная магнитная буря и сохраняются условия, характерные для возникновения полярных сияний. При благоприятных погодных условиях из можно наблюдать даже в белорусских широтах.

В Беларуси в ночь на 13 сентября зафиксировали северное сияние. Что произошло?

Между тем, синоптики озвучили свои долгосрочные прогнозы, рассказав, какой в целом будет осень 2023 года. Ждать ли белорусам новых погодных аномалий в сентябре и когда в страну придёт привычная прохладная и дождливая белорусская осень?

Какой будет осень в Беларуси? Синоптики рассказали, ждать ли в сентябре холодов и дождей