Синоптики рассказали, где в Беларуси "в облаках появятся покраснения". Когда пообещали +17°C и снег?

Опубликовано: 24.03.2024 18:01 , Обновлено: 24.03.2024

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что на следующей неделе, с 25 по 31 марта, в Беларуси ожидается тёплая и влажная погода. А в последние выходные марта жителей страны и вовсе ожидает до +17°C. Свои данные с понедельника по среду предоставили и в Белгидромете.

В Белгидромете уточнили, что в начале последней недели марта при поступлении более прохладной воздушной массы из Балтики все равно останется вероятность мокрого снега, но все же, если осадки и будут, то скорее - дождь.

В понедельник, 25 марта , на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Ночью температура будет в пределах от -2°C до +3°C, а по юго-востоку — до +5°C. Днём температура вырастет до +9°C.

Во вторник, 26 марта , ночью местами, утром и днём на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные часы на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью столбики термометра покажут от-3°C до +3°C, а днём — от+4 до +11°C.

В среду, 27 марта , погода будет преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают от-3°C до +3°C, местами по северо-востоку — до -6°C, а днём — от +8 до +14°C.

“В среду в облаках появятся прояснения – вероятность осадков резко снизится до 0. Утром местами стоит ожидать слабый туман, влажность прогнозируется до 70%”, – рассказал в эфире телеканала “ОНТ” Дмитрий Рябов.

В последние выходные марта ожидаются непродолжительные дожди и небольшой туман. В субботу в середине дня будет до +15°C. В воскресенье воздух прогреется ночью от +3 до +8°C, а днём столбик термометра поползёт вверх и покажет до +17°C, утверждает Рябов.

Ранее Телеграф писал, что специалисты Белгидрометцентра рассказали об “устойчивой тенденции потепления” климата в Беларуси и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для страны новой нормой.

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