Синоптики рассчитали для Беларуси дату первого снега в октябре

Опубликовано: 07.10.2025 09:36 , Обновлено: 07.10.2025

Синоптики спрогнозировали белорусам заметное понижение температурного фона и рассчитали дату первого снега в 2025 году. По мнению специалистов, это произойдёт гораздо раньше, чем наступит календарная зима - ещё в середине октября.

Первый снег в прогнозах западных численных моделей рассмотрели авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”. По словам специалистов, первый снег в Беларусь принесёт адвекция арктической морской воздушной массы в тылу циклона над северо-западом европейской территории России. Ждать похолодания, по их расчётам, стоит уже в начале следующей недели.









“Впервые в этом сезоне, на фоне заметного понижения температурного фона, могут пройти осадки смешанного типа: дожди с ледяной крупой и мокрым снегом”, - предупредили авторы канала, продемонстрировав прогностическую карту осадков, построенную на базе данных европейской модели ЕСМWF, на следующий понедельник, 13 октября .

На карте оранжевым обозначены места выпадения сильных осадков в виде мокрого снега с дождём

Судя по данным сервиса прогноза погоды Windy.com, который также базирует свои расчёты на данных ЕСМWF, 13 октября полоса холодного воздуха в течение дня накроет главным образом центральную часть Беларуси - от Гродно до Могилёва, а также самый север Витебской области. Именно там местами в этот день может выпасть первый снег.

[inf]Отметим, что Белгидромет таких среднесрочных прогнозов, как правило не даёт, ограничиваясь, как правило, краткосрочными прогнозами на ближайшие 3 дня. Они являются более точными, поскольку по объективным причинам лучше учитывают изменчивые метеофакторы.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что согласно предварительным данным синоптиков, второй осенний месяц принесет белорусам не только традиционное похолодание, но и частые дожди с порывистым ветром.

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