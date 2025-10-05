Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Беларуси - «Солнце не хочет высоко подниматься»

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Опубликовано: 05.10.2025 15:32 , Обновлено: 05.10.2025

Сентябрь плавно перешёл в позднюю осень, и синоптики дали прогноз, какой будет погода в Беларуси в октябре. Согласно их данным, второй осенний месяц принесет не только традиционное похолодание, но и частые дожди с порывистым ветром.

Впрочем, начало месяца обещает быть довольно комфортным. Согласно данным ТГ-канала «Метеовайб», в первой половине следующей недели страна окажется в седловине — слабовыраженном барическом поле между антициклонами и циклонами. Это значит, что осадков будет мало, а прояснений, наоборот, много. Дневная температура, кстати, порадует: столбики термометров поднимутся до +11..+17°С.

[inf] Что такое седловина? Это область пониженного атмосферного давления, которая находится между циклонами и антициклонами. Для такой погоды характерны слабые ветры и неустойчивое состояние неба — переменная облачность с редкими осадками. [/inf]

«Глубокий циклон» с Исландии изменит погоду к выходным

Погода начнет становится все более осенней уже в четверг. Атмосферный фронт придет с запада, а вслед за ним, по словам стноптиков, в пятницу, 10 октября, с Исландии на Скандинавию сместится глубокий циклон. Он-то и принесет в Беларусь дожди и заметное понижение температуры к следующим выходным.

Согласно данным модели ECMWF (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды), данный циклон может превратиться в многоцентровую малоподвижную высотную депрессию.

Естественно, такая сложная система не сможет не повлиять на погоду. Её стационарность, а именно малоподвижность, будет обязана блокирующим антициклонам над Сибирью и северо-западом Европы. Тем временем на юго-западной периферии этого циклонического блока сформируются устойчивые северные потоки воздуха.

Вторая декада октября: прохлада, дожди и ветер

Всё это означает, что вторая декада октября, то есть период с 11 по 20 число, может оказаться довольно прохладной. Синоптики прогнозируют не только дожди, но и порывистый ветер. Как минимум, погода будет соответствовать календарной осени, а как максимум — превзойдет её.

Погода на ближайшую неделю: «облачная с прояснениями»

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал подробный прогноз на ближайшую неделю, с 6 по 13 октября. Он подтверждает, что атлантические вихри с каждым днем будут проявлять большую активность.

“Солнце в октябре уже не хочет высоко подниматься над горизонтом. И самое значительное понижение температуры воздуха, как гласят климатические каноны, происходит именно в октябре”, - заявил он.

Впрочем, температурный фон на предстоящей неделе будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Зато небо все чаще будут закрывать плотные облака, а дожди станут частыми гостями.

Итак, что же ждет белорусов в ближайшие дни:

Начало недели (понедельник-вторник): Малоактивные атмосферные фронты принесут переменную облачность, небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер умеренный, северо-западный. Ночью +4..+9°С, днем до +13..+14°С.

Малоактивные атмосферные фронты принесут переменную облачность, небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер умеренный, северо-западный. Ночью +4..+9°С, днем до +13..+14°С. Середина недели (среда): Влияние области высокого давления. На западе страны погоду будет определять атмосферный фронт, где и пройдут дожди. Ветер западный, умеренный. Ночью +4..+9°С, днем +12..+15°С.

Влияние области высокого давления. На западе страны погоду будет определять атмосферный фронт, где и пройдут дожди. Ветер западный, умеренный. Ночью +4..+9°С, днем +12..+15°С. Конец недели (четверг-пятница): Погоду станут определять фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и утром — слабый туман. Ночью +4..+7°С, днем в четверг +9..+14°С, в пятницу +9..+12°С.

Погоду станут определять фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и утром — слабый туман. Ночью +4..+7°С, днем в четверг +9..+14°С, в пятницу +9..+12°С. Выходные (суббота-воскресенье): Сохранится влияние Балтийского циклона. Погода будет облачной с небольшими дождями. Ночью и утром — туман, видимость может ухудшаться до полукилометра. Ночью +3..+8°С, днем в субботу +8..+14°С, в воскресенье от +7 на востоке до +16 на западе.

Таким образом, октябрь вступает в свои права, полностью оправдывая статус настоящего осеннего месяца. Жителям Беларуси стоит готовиться к прохладе, дождям и туманам, не забывая при этом о редких, но таких желанных солнечных прояснениях.