Синоптики продлили красный уровень пожароопасности на 2 дня для 3 областей Беларуси

Опубликовано: 10.09.2024 13:55 , Обновлено: 10.09.2024

Синоптики Белгидромета продлили ещё на два дня красный уровень опасности из-за высокого риска пожаров в трёх областях Беларуси. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Ожидается, что "неблагоприятное гидрометеорологическое явление" сохранится 11-12 сентября на территории Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.

По словам специалистов, чрезвычайная пожарная опасность (5-ый класс горимости) будет наблюдаться ещё как минимум на протяжении среды и четверга, 11-12 сентября. Предупреждение выписали для Гомельской, Могилёвской и Брестской областей. К слову, это Белгидромет делает уже не впервые.

В связи с этим в стране ввели ограничения и запреты на посещение лесов, за нарушение которых грозит штраф. Актуальную информацию о состоянии в том или ином районе Беларуси можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства, то есть здесь. Важно: интерактивная карта постоянно обновляется, в зависимости от погодных условий.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 10 сентября

Говоря о погоде в ближайшее время, специалисты тематического канала Nadvorie сообщили, что из-за надвигающегося антициклона В фронт “будет размываться”, и уже к вечеру вторника “доползёт до Беларуси совсем не в лучшей форме”. Это значит, что в ночь на 11 сентября осадки пройдут лишь на западе Республики, а днём возможны только местами.

“Можно сказать, что в этот раз прохладной воздушной массе не удастся вытеснить тепло с территории РБ. После короткого похолодания 11 сентября антициклон рассеет облачность, и уже 12 сентября температурный фон вновь восстановится до +26..+28°C на востоке РБ и до +23..+25°C на западе”, — обратили внимание специалисты канала Nadvorie.

Будет ли в Беларуси “бабье лето”?

По словам синоптика Дмитрия Рябова, сейчас в стране установилось так называемое «бабье лето», начавшееся аккурат с наступлением календарной осени. Второй такой период следует ожидать в октябре, предупредил специалист.

А вот ноябрь, по словам Рябова, станет «самым неприятным и ненастным осенним месяцем». К этому времени температура, по его словам, должна вернуться к климатической норме, а погода станет преимущественно пасмурной, ветреной и сырой. При этом осадков планируется в ноябре, наоборот, больше климатической нормы.

«Во второй половине осени быстрая смена погоды будет сопровождаться ненастьем, сильными дождями и порывистым ветром. Погода становится всё более неустойчивая. И, как правило, на смену ненастью всегда приходит арктическое вторжение — с заморозками и даже первым снегом,» — подчеркнул Дмитрий Рябов.

Ранее Telegraf.news писал, что в воскресенье, 8 сентября, Минск накрыло заметным облаком смога. Жители запада и юго-запада белорусской столицы поделились фотографиями, на которых его видно невооружённым глазом, а также пожаловались на стойкий запах дыма. Серьёзных лесных пожаров, которые могли бы так осложнить метеоситуацию в Минске, в настоящее время в Беларуси не наблюдается. Возможные причины смога в столице назвали специалисты-метеорологи.

Минчане пожаловались на смог и запах дыма. Синоптики объяснили, что происходит