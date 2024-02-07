Синоптики предупредили о резком похолодании до -18°С и объявили оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

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Опубликовано: 07.02.2024 13:21 , Обновлено: 07.02.2024

Белгидрометцентр предупредил белорусов о резком похолодании, которое в ближайшие три дня придёт в Беларусь под влиянием арктической воздушной массы. А на четверг, 8 февраля, синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности для всей страны, на этот раз не из-за штормового ветра, который бушует пл всей Беларуси 7 февраля, и из-за опасной гололедицы.

Как пояснили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, в настоящее время через Беларусь проходит холодный фронт циклона “Н”.

“Далее мы окажемся в его тылу и к на территорию Беларуси начнёт поступать холодный воздух. Ветер поменяется на северный, температура начнёт падать”, - рассказали специалисты о том, как будет меняться погода в ближайшие сутки.

По их словам, уже к вечеру на северной половине Беларуси температура опустится -6..-10°, по югу —до 0..+2°, но к ночи “похолодает и там”, а на крайнем северо-востоке страны, куда “так не смог дойти теплый воздух”, к утру 8 февраля специалисты спрогнозировали -12..-16°С.

Информация от Белгидромета во многом совпадает с этим прогнозом. По его данным, в четверг, 8 февраля , ночью и утром кратковременные дожди и мокрый снег можно ждать по южной половине страны, а на дорогах по всей страны будет гололедица, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасност.

Температура воздуха ночью по стране, по прогнозам синоптиков, будет сильно варьироваться: от -1°С по юго-западу до -14°С по северу страны. Днём эти различия между регионами будут не так велики: от -4..+2°С по юго-западу до -5..-8°С по северо-востоку Беларуси.

В пятницу, 9 февраля , по прогнозу синоптиков, похолодание лишь усугубится: из-за области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической воздушной массе по юго-западу ночью температура опустится до -1°С, по северо-востоку - до -11°С (и до -15°С при прояснениях), а днём - от -5°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу Беларуси. Сильных осадков не прогнозируется, кратковременный снег может выпасть лишь по югу страны и в отдельных районах Витебской области.

Не менее холодной, по прогнозам синоптиков, выдастся и суббота, 10 февраля . В эту ночь похолодает до 0..-7°С, а на северо-востоке Беларуси - до -8..-13°С и даже до -18°С при прояснениях. Днём столбики термометров предположительно покажут -7°С по северо-востоку и до +4°С по юго-западу. Осадки в виде мокрого снега и дождя спрогнозировали преимущественно по юго-западу страны, а остальных предупредили о слабом гололеде и риске налипания мокрого снега.

Где в Беларуси синоптики спрогнозировали подтопления?

Согласно гидрологическому бюллетеню Белгидромета от 7 февраля, в ближайшие дни можно ожидать подтоплений берегов следующих рек:

Припяти у Петрикова,

Птичи у деревни Першая Слободка,

Случь у агрогородка Ленин,

Щара у Слонима

Там уровни воды уже превысили опасные высокие отметки.

Кроме того, на Припяти у деревни Черничи уровень воды приблизился к такой опасной отметке - до неё осталось всего 3 см, при этом интенсивность роста уровня воды составляет 2 см. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни вскроется приток Немана река Щара у Слонима, а таяние льда на других реках также продолжится.

В МЧС уже зафиксировали затопления берегов рек в отдельных районах Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

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