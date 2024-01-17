Синоптики предупредили о метелях и "качелях" от +3°С до -17°С. Что ещё принесёт в Беларусь холодная масса со Скандинавии?

Опубликовано: 17.01.2024 11:55 , Обновлено: 18.01.2024

Синоптики Белгидрометцентра 17 января предупредили белорусов о надвигающейся холодной "неустойчивой воздушной массе", которая идёт со стороны Скандинавии. Именно она, по мнению специалистов, в ближайшие три дня будет определять погодные условия в Беларуси. Ожидается, что они будут варьироваться от оттепели с температурой в +3°С до ночных заморозков до -15°С и снежных метелей.

Так, в четверг, 18 января , в некоторых районах страны ещё будет ощущаться влияние западноевропейских атмосферных фронтов и теплой воздушной массы с Атлантики. Именно это обусловит “температурные качели” в эти сутки по Беларуси: ночью ожидается от -3°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку Беларуси, а днём - в диапазоне от -3°С до +3°С . “Отличится” лишь Витебская область, где днём столбик термометра может опуститься до -7°С.

В эти сутки синоптики спрогнозировали слабые метели и повсеместные осадки - снег, мокрый снег, а на юге страны - снег с дождем. Самые обильные снегопады, по данным Белгидромета, ожидаются утром и днем по востоку страны. Не исключили специалисты возможности формирования гололеда, слабого тумана, гололедицы, а также сильного порывистого ветра.

В пятницу, 19 января , влияние фронтальных разделов сохранится, как и мокрые осадки в виде дождя со снегом, которые ожидаются во всех регионах Беларуси. Порывистый ветер, слабые туман и гололед также никуда не денутся, а вот средняя температура заметно опустится по всей стране, даже там, где накануне обещали оттепель.

Так, минимальная ночная температура ночью, по прогнозу Белгидромета, будет держаться в диапазоне -4..-10°С (при прояснениях может опускаться до -13°С). Даже на юго-востоке страны столбики термометра не поднимутся выше нуля: синоптики спрогнозировали там -1..-3°С, а днём по стране - в диапазоне -1..-7°С.

По предварительному прогнозу синоптиков в субботу, 20 января , влияние неустойчивой воздушной массы сохранится лишь ночью, а днём на погоду начнёт влиять “фронтальная система”, которая, как предположили специалисты, будет смещаться с юга Швеции.

В Белгидромете спрогнозировали на этот день облачную погоду, с прояснениями и кратковременными осадками в виде мокрого снега, а по западу - в виде дождя. Порывистый ветер, как ожидается, сохранится, следовательно, велика вероятность гололедицы на дорогах. Ночью синоптики спрогнозировали от -4°С до -11°С (при прояснениях - до -15°С), а днём - от 0°С до -6°С по стране.

Ранее Телеграф сообщил, что 15 января Гомельское областное отделение МЧС зафиксировало несколько подтоплений дорог, домов и других построек с регионе. Счёт уже пошел на десятки.

В Гомельской области затопило десятки домов и дороги — МЧС