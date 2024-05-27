Синоптики предупредили, что на Беларусь надвигается пыльная буря. Нужно ли укрывать грядки?

Опубликовано: 27.05.2024 15:36 , Обновлено: 27.05.2024

Синоптики предупредили, что к вечеру вторника, 28 мая, Беларусь накроет пыль, которая долетит к нам с прикаспийских степей и пустынь четырёх стран — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Ожидается, что самые высокие концентрации пустынной пыли будут наблюдаться в южных и юго-западных районах Беларуси на высотах 500−1500 метров в ночь с 28 на 29 мая. Однако синоптики тематического канала о погоде Nadvorie успокоили, что “пыль ни на что не повлияет”. По мнению специалистов, максимум, что она может принести, так это красивые рассветы и закаты.

“Антициклон принесёт из пустынь Центральной Азии более запыленный воздух. Что-то подобное мы уже могли наблюдать в начале апреля, когда ветра принесли пыль из Сахары и при ясной погоде было заметно более мутное небо. Насколько это опасно для здоровья — это больше вопрос к экологам уже. Но из хороших новостей то, что к середине недели потоки изменятся и всю пыль унесёт, — отметила начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Синоптик Дмитрий Рябов, в свою очередь, рассказал, что на текущей неделе в Республике будет по-настоящему тепло. По его словам, столбик термометра в среднем поднимется на 5°C выше нормы, а грозовая активность, которая удивляла белорусов на уходящей неделе мощными ливнями, пока не утихнет.

«В большинстве дней без скоротечных грозовых дождей не обойдётся. Правда, процесс этот довольно локален: где-то ливни, грозы, а где-то только отдалённые раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах», — отметил Дмитрий Рябов.

Ближе к середине следующей недели, по прогнозу синоптика, малоактивные атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, могут принести в Беларуси новую порцию дождей с грозами. Однако на температуре это существенно не отразится: ночью в среду, 29 мая, специалист пообещал от +9°C до +14°C, днём — до +25°C.

Вероятность гроз по всей стране, по словам Рябова, возрастёт во второй половине недели. Ночные температуры при этом останутся на летнем уровне — в диапазоне +10°C…+15°C, а вот днём уже не так жарко — в четверг, 30 мая , от +18°C до +23°C, в пятницу, 31 мая , от +19°C до +23°C.

Первые дни лета, как заявил Рябов, также пройдут под влиянием южных малоактивных атмосферных фронтов, с кратковременными дождями, грозами, утренними туманами, которые могут снижать видимость на дорогах до полукилометра. По предварительным данным, ночная температура в следующие выходные, 1 и 2 июня , будет от +10°C до +15°C, а максимальная дневная — до +25°C.

Скоротечные грозы и локальные ливни. Синоптики спрогнозировали жару до +29°C на последние дни мая и начало лета